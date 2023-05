Dalla festa degli anziani un appello alle giovani coppie 

Tortolì ha celebrato i suoi anziani. Il comitato Sant'Andrea ha organizzato una giornata dedicata ai nonnini, patrimonio da tutelare, memoria storica, troppo spesso dimenticati. Dopo la messa è seguito il pranzo comunitario al quale hanno partecipato circa 120 anziani. A seguire la festa, con balli sardi e il gruppo folk sant'Andrea. Prima però è stata occasione per parlare della situazione demografica, sempre più anziana, in linea con il trend italiana. Numeri alla mano, a fare un'istantanea della situazione, è stato il professor Franco Ladu. Ha parlato di rivoluzione demografica confrontando i dati 1971-2022. Cinquant'anni fa c'era il boom, allora gli abitanti erano 6500. La fascia di età 0-14 anni includeva 2315. Numeri capovolti nel 2022 con una popolazione di 11076 abitanti. La fascia d'eta 0-14 conta 1300, dimezzata nonostante la popolazione sia raddoppiata. Gli anziani ( over 65) invece sono 2631. L'indice di vecchiaia è 200, nel 2017 era 180. Negli ultimi 15 anni in 100 si sono trasferiti a Girasole. Numeri molto più alti sono quelli emigrati. «In tutto ciò il Comune – ha detto Ladu – deve far fronte a servizi alla popolazione anziana in costante aumento». La sfida della politica anche a Tortolì sarà proprio questa questa: far fronte a un paese sempre più vecchio con servizi più inclusivi e politiche che incentivino la natalità e i giovani a non andare via.

RIPRODUZIONE RISERVATA