Dalla Fersulcis alla Premier 

Gianluca Festa è nato il 15 marzo 1969 a Monserrato. La sua carriera da difensore comincia nelle giovanili del Cagliari, con cui debutta il 4 gennaio 1987 in B contro il Modena. Dopo una stagione in prestito alla Fersulcis, in D, è protagonista nella doppia promozione dalla C1 alla A con Ranieri.

In rossoblù fino al 1993: chiude con la qualificazione Uefa, poi va all’Inter dove è subito prestato alla Roma (93-94). Coi nerazzurri fa due stagioni e mezzo, a gennaio 1997 passa in Premier League al Middlesbrough. In Inghilterra è titolare coi biancorossi e nel 2002-2003 al Portsmouth, poi il gran ritorno al Cagliari in B nel 2003 (altra promozione). Chiude in campo fra Nuorese (2004-07), Tavolara e Sanluri.

Inizia ad allenare nel 2010, da vice di Giorgio Melis al Cagliari dopo l’esonero di Allegri. Coi rossoblù per diversi anni è nelle giovanili (in mezzo uno al Lumezzane, in Lega Pro) e guida la prima squadra ad aprile e maggio 2015. Poi metà stagione al Como in B, dove ottiene in prestito Barella, e vari passaggi in Grecia (Larissa, Apollon Smyrnis e Lamia) e a Malta (Birkirkara). (r.sp.)

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