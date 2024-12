Dalla Dinamo segnali positivi: domani Bilbao 

Sassari. Il boom della “matricola” Veronesi, un Bibbins più aggressivo, un Fobbs capace di entrare nella gara dopo un primo tempo abulico offensivamente. Non è tanto da far sperare che il futuro della Dinamo sia sereno, ma è abbastanza per far diradare qualche nuvolone che preannunciava tempesta. I tifosi di Orgoglio Biancoblù hanno incoraggiato la squadra nel riscaldamento con una bellissima coreografia che ha coinvolto tutto il PalaSerradimigni. La squadra sassarese ha saputo accendere l'entusiasmo soprattutto col trio di giocatori menzionato. Finalmente Sassari è equidistante da retrocessione: +4 su Cremona, che ha buttato al vento la vittoria contro Trapani, e -4 dalla coppia che occupa le ultime due posizioni della Final 8 di Coppa Italia, vale a dire Tortona (il Banco ha perso di 3 punti) e Trieste (che ha battuto di 12).

Prove della verità

Domani la prima, al PalaSerradimigni, contro Bilbao per i playoff della Europe Cup, domenica al PalaTaliercio contro Venezia, che dopo una brutta partenza dovuta ai tanti infortuni ha vinto 4 gare delle ultime 6 e le sconfitte con Milano e Reggio Emilia sono maturate per un solo canestro. Due buone avversarie ma non irresistibili. Solo con qualche vittoria di fila la stagione può girare definitivamente e si può puntare alla parte sinistra del tabellone. In caso contrario si vivrà nell'anonimato, accontentandosi di battere le avversarie deboli o qualche squadra di valore medio ma in difficoltà, come domenica Trieste che era senza Brown e ha dovuto rinunciare dopo sei minuti a Ross, l'altro perno del gioco.

Lampi e zone d'ombra

Veronesi è una bella sorpresa: 16 punti contro la Virtus Bologna, 24 contro Trieste. In due gare ha fatto 10/18 da tre. La sua spavalderia unita alla grinta di Bibbins che si è sbucciato le ginocchia pure sui palloni vaganti hanno dato molto in termini emotivi alla squadra. Resta la fragilità a rimbalzo dove la formazione di Markovic è ultima (appena 31) ed è penultima per falli subiti (18). Due dati che testimoniano della scarsa efficacia dei lunghi dentro l'area (Halilovic ha 10 punti ma col 47% da due, Renfro non arriva a 6 punti) e della non sufficiente pericolosità in penetrazione, anche se le ultime prove del play Bibbins e il secondo tempo di Fobbs fanno sperare in un miglioramento.

