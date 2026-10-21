Dalla dermatite al latte, le vertenze aperte 

Assemblea di Coldiretti a Nuoro con centinaia di allevatori e agricoltori. Accelerare sulle vertenze aperte, dare seguito ai percorsi avviati sui tavoli istituzionali e agli impegni assunti dalle istituzioni, senza ulteriori attese: sono le richieste emerse ieri. Al centro soprattutto le due questioni più urgenti per un comparto strategico per l’economia del territorio e dell'intera Sardegna: la dermatite bovina e la situazione del Pecorino romano.

I problemi

Leonardo Salis, presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, ha parlato sullo stato del settore lattiero caseario illustrando anche il lavoro portato avanti dall’organizzazione nel comparto ovino e bovino, dalle mobilitazioni ai tavoli istituzionali. Ha ricordato le azioni Coldiretti sui tavoli regionali, nazionali ed europei con la richiesta di accelerare sullo sblocco delle movimentazioni e sul superamento delle restrizioni, dando seguito alla battaglia culminata nella grande mobilitazione di Olbia.

Il direttore Alessandro Serra ha richiamato l’importanza del confronto costante con le istituzioni. Centrale anche la questione degli 11 milioni di euro previsti dalla Regione. «Una vertenza sulla quale la Regione ha ascoltato le istanze dell'organizzazione, ma che necessita di ulteriori passi avanti per restituire piena operatività agli allevamenti», è stato sottolineato.

Pecorino romano

Sul fronte ovino, al centro la situazione del Pecorino romano e la tutela del prezzo del latte. Salis ha ricordato la recente lettera aperta di Coldiretti al mondo della trasformazione, «con la richiesta di responsabilità e trasparenza per fermare la corsa al ribasso delle quotazioni». Richiamato anche il lavoro di concertazione avviato dall’estate nei tavoli regionali, che ha portato a individuare importanti strumenti di sostegno, tra cui l’intervento della Sfirs per l’acquisto di 30mila quintali di formaggi. Un risultato significativo sul quale Coldiretti chiede ora tempi rapidi di attuazione e ulteriori azioni per garantire stabilità al mercato.

Si è parlato anche dei 25 milioni di euro della Regione contro il caro gasolio agricolo, il taglio del 20% sul carburante commercializzato da Eni, gli oltre 136 milioni di risorse nazionali ed europee contro i rincari dei fertilizzanti, dei pagamenti e dei nuovi bandi della Politica agricola comune.

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