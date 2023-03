Dalla cura dei sentieri a Sos Enattos 

Assemblea del Cai Nuoro, che si è svolta ieri, ha fatto il punto sull’escursionismo e sulla sentieristica nel centro Sardegna. Circa 400 soci, tra Barbagia, Marghine, Baronia e Ogliastra, sono impegnati nelle attività di segnaletica, tracciamento e manutenzione di percorsi e del Sentiero Italia in particolare. Il presidente Tonino Ladu ha posto l’attenzione sul rapporto stretto con l’agenzia Forestas. Il lavoro comune, sostiene Ladu, consente interventi strutturali sul Sentiero Italia che, nella parte di competenza della sezione di Nuoro e in quella gemmata di Ogliastra, copre circa 300 chilometri, dal Parco Tepilora sino alle ultime propaggini di Perdasdefogu. Le attività rientrano nell’accordo triennale che l’agenzia regionale ha rinnovato con il Cai centrale e impone, nel rispetto della legge regionale istitutiva della Rete Escursionistica di Sardegna, la segnaletica a standard universale Cai.

Tante le iniziative in programma come “Montagna terapia” e “Cai accoglie” per i migranti. Oggi l’escursione sul Montalbo a sottolineare, come ha detto il presidente regionale Matteo Marteddu, il sostegno del Cai all’Einstein Telescope. All’assemble regionale sono stati delegati, oltre al presidente Tonino Ladu, anche Pasquale Muscau, Michele Peddone, Lino Vilia, Giacinto Staffa.

