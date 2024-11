Dalla Cos arrivano segnali di ripresa 

tertenia. Sconfitta sì ma solo ai rigori e dopo una prestazione confortante. Un’altra, dopo quella precedente a Olbia. Mercoledì la Cos ha sfiorato il passaggio agli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria ma è stata eliminata dal Guidonia dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, stesso risultato con cui si è conclusa la partita coi galluresi domenica. In quest’ultimo caso però i sarrabesi sono passati in vantaggio, mentre nel più recente match con i laziali sono andati sotto e successivamente hanno pareggiato. La squadra è viva e si giocherà tutte le carte per conquistare la salvezza.

Adesso il pensiero è rivolto alla partita in programma fra due giorni al “Mario Colavolpe” di Terracina, uno scontro diretto valido per la tredicesima giornata di andata del girone G di Serie D. Sartor e compagni cercano la prima vittoria stagionale, la squadra non vince fuori casa dal 17 marzo. Gli avversari in questo torneo hanno vinto tra le mura amiche solo il 22 settembre contro il Latte Dolce. Il tecnico Sebastiano Pinna sa che servirà un’impresa per centrare la salvezza ma i segnali arrivati dalla partita di Olbia e da quella col Guidonia sono positivi. Bisogna recuperare soprattutto le energie mentali perché ogni partita sarà una finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA