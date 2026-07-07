Dalla coop dei pastori ok al bilancio 

È arrivato dopo ore di confronto e scontro ieri il via libera al bilancio dell’Unione Pastori di Nurri. Una votazione contestata da una parte dei soci per la presunta poca chiarezza sulle difficoltà in cui verserebbe la cooperativa.

Nel mirino sono finite diverse situazioni che hanno incrinato il rapporto di fiducia col presidente Salvatore Pala e il consiglio di amministrazione. Su tutte il Piano industriale e le conseguenti scelte che, negli anni, avrebbero aumentato la situazione debitoria (ridottasi tuttavia di recente dai 25 milioni di fine 2025 agli attuali 19): investimenti e acquisto di immobili che, secondo questa parte di soci, si sono rivelati fallimentari e hanno avuto ripercussioni sul pagamento puntuale delle quote latte. Inoltre è stato contestato anche il loro mancato coinvolgimento in quelle scelte.

I fondi

L’approvazione del bilancio era necessaria per poi chiedere al Banco di Sardegna un finanziamento utile, secondo il dirigente dell’istituto bancario e il presidente della coop, a ottenere circa 7 milioni di euro da destinare al pagamento del latte conferito. Ma nonostante le rassicurazioni, parte dei soci ha mantenuto una posizione critica e chiesto più volte il rinvio della votazione e maggiori chiarimenti sulla situazione della cooperativa.

«Non siamo allo sfascio», ha replicato il presidente Pala, «altre volte abbiamo avuto problemi ma li abbiamo affrontati. Gli immobili non sono stati pagati per intero e si può ancora recuperare qualcosa, stiamo pagando i fornitori regolarmente e non ci sono banche che vantino crediti nei confronti della cooperativa».

Il documento

È stato letto anche il documento con cui il Collegio sindacale sostiene la capacità della coop di «creare margine» ma conferma la necessità stare all’erta: «La continuità aziendale è sostenibile nel breve periodo, purché si risolva la situazione e ci sia un attento controllo dei flussi di cassa», ha spiegato la dottoressa Manca.

Sospensioni

I soci contrari tuttavia hanno continuato a sostenere le proprie ragioni anche riguardo la sospensione e le ammonizioni rivolte ad alcuni che, tra loro, non hanno conferito il latte. Inoltre hanno chiesto di far entrare nel consiglio di amministrazione altre due persone che possano verificare l’effettivo passaggio dei soldi agli allevatori, con l’ipotesi di un pagamento diretto dalla banca. «Il latte sarà pagato tramite bonifici e non più con gli assegni, va bene che altre persone vogliano controllare», ha detto il presidente Pala.

Ma i contrasti non sono appianati. L’approvazione del bilancio è solo un passaggio, i problemi esposti riscalderanno certamente alla prossima assemblea.

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