Dalla commedia di Tom Stoppard, c’è Giuseppe Ligios  

Un raffinato divertissement metateatrale con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” del Teatro d'Inverno, dalla fortunata commedia di Tom Stoppard (da cui è stato tratto l’omonimo film, Leone d'Oro alla quarantasettesima Mostra del Cinema di Venezia) con adattamento e regia di Giuseppe Ligios, anche protagonista sulla scena insieme con Gianfranco Corona e Antonello Foddis in cartellone domani a partire dalle 20.30 al TsE in via Quintino Sella a Cagliari per un nuovo appuntamento con la Stagione 2024-2025 di “Teatro Senza Quartiere” organizzata dal Teatro del Segno.

La pièce racconta le vicende di due giovani (presunti) amici del Principe di Danimarca, che nell’Amleto shakespeariano vengono invitati a corte per indagare sulla sua apparente follia e coinvolti in un intrigo ordito dal re Claudio, suo zio, salito al trono dopo la morte del fratello, di cui ha sposato la vedova e ora trama per l'eliminazione del nipote.

“Rosencrantz e Guildenstern sono morti” - con un titolo che rimanda alla battuta definitiva sul destino dei due personaggi nella tragedia elisabettiana - rappresenta «un viaggio attraverso l’esistenza umana che i due protagonisti si trovano a compiere loro malgrado», come sottolinea il regista Giuseppe Ligios.

RIPRODUZIONE RISERVATA