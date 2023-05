Dalla Cisl alla Giunta, Boi assessore 

Nuovo assessore nella Giunta comunale di Nuoro. Dopo la nomina il 24 aprile di Salvatore Picconi che si occupa di Turismo e Cultura, ieri il sindaco Andrea Soddu ha nominato Luciano Boi, 67 anni, assessore alla Programmazione e realizzazione Agenda 2030, reti intelligenti, politiche europee e di coesione territoriale, con delega agli Affari generali e personale e Anticorruzione e trasparenza. Il nuovo assessore, funzionario della Provincia in pensione ed ex dirigente sindacale della Cisl funzione pubblica, è anche fratello dell’attuale consigliera comunale Maria Boi, eletta nella lista di Italia in Comune e passata pochi giorni fa al gruppo misto dopo aver lasciato l’Intergruppo che ha come leader il presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco.

Successore di Spanu

Laurea in scienze dell’amministrazione pubblica e master di base sulla progettazione europea, il neo assessore ha un’esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione in materia, tra l’altro, di contrattazione sindacale integrativa, organizzazione e piani performance. Inoltre, ha lavorato nell’ufficio di staff “Controlli interni” occupandosi di anticorruzione e trasparenza. «Sono onorato della fiducia - dice il neo assessore - rispetto a un incarico che mi consente di mettere a disposizione della città l’esperienza maturata sia nell’amministrazione pubblica, che nel sindacato. Nel compito che mi aspetta non partirò da zero, ma proseguirò il lavoro in parte già svolto dal precedente assessore Filippo Spanu».

Soddisfazione da parte del primo cittadino, Soddu, che completa la sua squadra di governo dopo il nuovo esecutivo seguito alla crisi d’autunno aperta dalla nascita dell’Interguppo. Tiene ancora per sé la delega a uno degli assessorati più sensibili, quello della Polizia locale, dove rimane ancora il punto interrogativo del nuovo comandante. «Ringrazio Boi per aver accettato l’incarico - dice Soddu - certo che grazie alla sua preparazione frutto di studio e anni di lavoro come funzionario pubblico e dirigente sindacale saprà portare avanti l’assessorato con competenza e responsabilità».

Atp in ballo