«Dalla chiusura alla rinascita, la mia storia di resistenza» 

Spesso, la molla che fa scattare la decisione più importante della vita è un'esigenza di svolta creativa che si unisce alla voglia di fare e nutrire. Potrebbe cominciare così, la storia imprenditoriale di Cristian Mura, titolare di due cocktail bar in centro. Una storia di resistenza. Che un tempo si sarebbe detto di resilienza. «Ho cominciato con un locale nel Corso nel 2013», dice. Poi «le cose non andavamo più bene» e ha venduto nel 2019. Neanche un anno di stop, e di nuovo in pista: stavolta in piazza Yenne, con un piccolissimo cocktail bar aperto appena 4 mesi prima dell’arrivo della pandemia. Sembrava una storia destinata a finire invece quel locale è cresciuto così tanto da diventare un punto di riferimento dei giovani. Tanto che quattro mesi fa ha inaugurato un nuovo locale, in via Angioy: Matilde, «dove prepariamo cocktail internazionali. Oggi il livello dei locali specializzati nella mescita, come quello che propongo io, è cresciuto moltissimo. Bisogna conoscere i gusti, avere coraggio e sperimentare». E a lui il coraggio non manca. «Ma soprattutto bisogna avere personale di alta professionalità e saper “coccolare” i clienti. Così si va avanti». ( ma. mad. )

