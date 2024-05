Dalla Cgil la prima bordata alla presidente 

La Cgil va giù durissima sulle dichiarazioni programmatiche della governatrice Alessandra Todde: «È spiacevole e molto preoccupante che nel testo diffuso dopo le dichiarazioni programmatiche rese in Consiglio non ci sia alcun riferimento al dialogo con tutte le parti sociali, neanche una parola sulle rappresentanze dei lavoratori che sembrano proprio non esistere, nemmeno quando la presidente affronta il capitolo Lavoro, nel quale cita invece la necessità di lavorare fianco a fianco – testuali parole – “con la nostra classe imprenditoriale”». A dirlo, in una nota, è il segretario Fausto Durante, esprimendo massimo disappunto. «C’è da chiedersi se sia una grave svista alla quale porre immediatamente rimedio», aggiunge Durante, «oppure se sia un segnale definitivo a conferma della mancata risposta della presidente alla richiesta di incontro inviata già il 22 marzo scorso, 48 giorni fa, insieme a Cisl e Uil, rimasta ad oggi senza riscontro di alcun tipo». Alessandra Todde, in serata, ha gettato acqua sul fuoco: «Sono sorpresa, la proficua collaborazione con coi sindacati ha segnato tutta la mia attività politica». Fermo restando che ci sono 5 anni per ricomporre, la Cisl si mostra più morbida. E, con il segretario Pier Luigi Ledda, fa conoscere la sua linea: «La presidente e la sua Giunta hanno di fronte cinque anni per dimostrare la loro capacità programmatoria-attuativa e per risolvere almeno alcuni dei problemi più impellenti dell’Isola. Le aspettative di cambiamento, in primo luogo quelle riguardanti le emergenze dell’Isola, hanno necessità di risposte immediate e sono già da subito un banco di prova al giudizio dei sardi. Non faremo mancare le nostre proposte e le nostre azioni quando necessario».

RIPRODUZIONE RISERVATA