Dalla caserma al Municipio, i bimbi esplorano la città 

In giro alla scoperta di Selargius, per muovere i primi passi da cittadini responsabili e - perché no - magari un domani come futuri amministratori locali e non solo. È questo il senso del progetto scolastico “Passeggiando per la città” dell’Istituto comprensivo 1, con gli studenti della primaria di via Parigi che nei giorni scorsi hanno fatto tappa in Municipio.

Poco più di trenta gli alunni della 2 B e della 2 C della primaria di via Parigi coinvolti. Partenza dalla scuola della borgata Santa Lucia, per poi esplorare la città come tappa conclusiva della programmazione di geografia: dalla stazione dei carabinieri di via Lussu agli uffici postali di via Trieste, per poi proseguire nella biblioteca ragazzi. E infine l’accoglienza in Municipio del sindaco Gigi Concu con l’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu. «Durante l’anno abbiamo lavorato sui paesaggi e sulle diverse realtà naturali, ma anche sul contesto sociale dove viviamo», spiega Isabella Secci, insegnate e referente del progetto. Lezioni in aula seguite dal tour in città. «Abbiamo realizzato questo percorso che facesse conoscere il territorio con le sue attività, che desse loro delle regole di cittadinanza attiva, e di conoscenza sul comportamento da avere in strada».

La sosta più apprezzata quella nel palazzo comunale. «I bambini sono rimasti affascinati dalla sala consiliare, dove si riunisce il Consiglio e si prendono le decisioni più importanti per la città», spiega Ivana Sanna, nel gruppo delle insegnanti della primaria di via Parigi che ha scortato gli alunni nel tour esplorativo. Tutti incuriositi dal lavoro del sindaco, e dai compiti assegnati agli assessori. E c’è chi, come il piccolo Stefano, è riuscito persino ad indossare l’ambita fascia tricolore dopo aver confessato il suo sogno: «Vorrei diventare il sindaco di Selargius e di tutti i Comuni d’Italia».

Uno dei tanti progetti “fuori dalle aule” messi in campo dalle scuole del Comprensivo 1 - guidato dalla dirigente Patrizia Fiori - che quest’anno ha visto aumentare gli iscritti: la primaria - fra le sedi di via Parigi e via Roma - registra 6 nuove prime con 3 classi in più rispetto a quelle in uscita, mentre nelle Medie di via Bixio e via Custoza, così come nei plessi per l’infanzia di via lussu e via Bixio, le iscrizioni sono pressoché invariate.

