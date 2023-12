Dalla capra al campo di grano, così il consumatore adotta le eccellenze della terra sarda 

Ci sono la capra sarda e la pecora nera di Arbus (solo una decina), una ventina di ovini sulle colline di Olbia, l'alveare di Berchidda, il campo di grano di Sorgono e il filare di uva di Atzara: angoli di Sardegna da adottare per sostenere i piccoli produttori locali, preservare la cultura millenaria dell'isola e promuoverla, con le sue eccellenze, oltre il mare e offrire un’esperienza tra i segreti del ciclo di produzione di cui pastori, agricoltori, mugnai e apicoltori sono custodi.

Comunità digitale

È Mannos, una comunità digitale dove produttori e consumatori si incontrano in un processo partecipativo: adottando un piccolo pezzo dell'isola e gli esemplari che la abitano si diventa coproduttori del formaggio fatto dal latte munto dal pastore di Olbia, Pietro, o dall'allevatrice di Arbus, Monica, del miele estratto dai favi dall'apicoltrice Silvia, alle pendici del Limbara, delle farine ricavate dalla molitura del grano di Francesca e Mauro a Sorgono e del vino imbottigliato dalla vignaiola Antonella, nella regione del Mandrolisai. Li chiama per nome, i produttori che hanno aderito al progetto, Maria Giovanna Carta, che lo ha pensato a lungo durante i quindici anni trascorsi lontano dalla sua Isola e in giro per l'Italia come consulente aziendale, e che ad agosto scorso è diventato una piattaforma per coltivare i valori dei nostri antenati, trasferiti all’insegna dell’autenticità, della sostenibilità e nel rispetto dei tempi delle stagioni.

Come funziona

«L'idea è nata dal sogno nel cassetto di avere un piccolo appezzamento di terra tutto mio ma non avendone avuto la possibilità, appena ho potuto, ho delegato a mani esperte la coltivazione di questo desiderio ed è nato Mannos che è un richiamo ai grandi della nostra terra, agli avi che detengono il sapere», racconta Maria Giovanna, 47 anni, di Olbia, laureata in Economia e commercio all'università Cattolica di Milano. «Con l'adozione a distanza si sostiene l'attività degli artigiani durante un anno, che viene documentata e raccontata periodicamente, e si ricevono le scorte direttamente dalla terra: ogni adozione viene contrassegnata con un'etichetta con il proprio nome appesa al collarino degli animali o apposta nell'arnia o nel filare e l'adottante può visitare il suo angolo di Sardegna e conoscere il produttore che se ne prende cura», spiega l'imprenditrice. Nell'arco di quattro mesi, a Mannos sono pervenute sessanta richieste di adozione da tutta Italia ma, anche, da Germania, Irlanda e Belgio, che, nel periodo natalizio, sono aumentate, diventando regali da mettere sotto l'albero, con tanto di certificato di adozione.

I doni

«Una società di Verona che ha adottato un campo di grano, una pecora e un filare ha donato per Natale il frutto di queste adozioni a dipendenti e clienti, – racconta Maria Giovanna – un gruppo di amici ha sottoscritto l’adozione di una pecora sarda come regalo di nozze per una coppia di neosposi - continua - e un'azienda che opera nell'ICT con sei sedi nella Penisola ha adottato altrettanti alveari per i suoi dipendenti, un gesto contraccambiato con l'adozione di due pecore». Tra i progetti futuri, la piantumazione di alberi per consegnare alle nuove generazioni un'isola verde, ricca e boschiva come è stata tramandata dai mannos e l'ampliamento degli angoli da adottare: mandorli, ulivi, vitigni di Vermentino e Cannonau e legumi.

RIPRODUZIONE RISERVATA