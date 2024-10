“Dalla C alla Promozione”, il tour nel calcio di Alberto Masu  

Dalla Torres alle squadre dei due gironi di Promozione, passando per le cinque formazioni di serie D e l’Eccellenza, mai così competitiva. Anche quest’anno nelle programmazioni di Radiolina e Videolina il top del calcio regionale trova spazio in un contenitore di trenta minuti con “L’Informatore Sportivo - dalla C alla Promozione”. Ogni lunedì in diretta alle 18.30, Alberto Masu ci porta dentro il mondo del professionismo e del dilettantismo, con tantissime società coinvolte, da quelle che devono varcare il Tirreno per misurarsi con le avversarie nazionali a quelle che si confrontano ogni weekend in tutti i campi della Sardegna.

«L’obiettivo è di dare spazio a tutti», spiega il conduttore, giornalista della redazione di Videolina, «cerchiamo di raccontare settimanalmente quali siano le difficoltà sopratutto delle società più piccole e dei campionati meno sponsorizzati, in quello che rappresenta il calcio più a portata di tifoso, dove le squadre di calcio rappresentano il proprio territorio come non mai».

Dirigenti, tecnici e giocatori si alternano negli studi di Radiolina, raccontando il presente con il loro cammino in campionato, ma anche con curiosi episodi del passato che rappresentano la storia del calcio isolano.

Non mancano, periodicamente, anche i giornalisti del Gruppo, in collegamento visual, che ogni weekend seguono e raccontano tramite le pagine dell’Unione Sarda e con i loro servizi su Videolina, le vicende delle compagini isolane.

