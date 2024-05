Dalla bottega artigiana alla Tv, l’avventura di una restauratrice 

Nulla si butta e tutto si recupera. Più che uno slogan, è lo stile di vita di Barbara Zella, 55enne originaria del Piemonte ma da trent’anni trapiantata a Oristano. Restauratrice, nella sua bottega di via Riccio, fa risplendere antichi mobili e oggetti che rischierebbero di andare persi. Una passione cullata fin da quando era bambina e che adesso la porterà in Tv: insieme al figlio Luca Trentin, a cui ha trasmesso l’amore per il restauro e il ripristino, sarà protagonista in due puntate della serie “I love restyling” che da martedì alle 11 sarà trasmessa su hgtvitalia (canale 56) e in streaming su discovery plus. «Abbiamo avuto l’onore di essere coinvolti nel progetto di Elisa Lunardon – racconta Barbara Zella – Si tratta di una serie televisiva innovativa sul recupero di intere abitazioni che saranno completamente trasformate senza però buttare nulla». La parola d’ordine è proprio salvare e recuperare tutto. «Per due puntate, Luca e io porteremo un po' della nostra esperienza nel campo del restauro conservativo e del ripristino» aggiunge la restauratrice, che ha imparato tutti segreti del mestiere dal papà nella bottega di Vercelli. Poi tanta dedizione, impegno e studio. «Ogni volta è una novità – dice nella sua “Galleria del tempo” – acquistiamo pezzi antichi in Francia e, una volta tornati nel nostro laboratorio, inizia la fase di studio e il delicato lavoro di ripristino e restauro per restituire una nuova vita a arredi di epoche passate». ( v.p. )

