Dalla bottarga alla musica, in calendario 50 appuntamenti  

Musica, balli, rassegne, festival e tanto altro per arrivare a 50 appuntamenti. Il Comune di Cabras ha programmato per l’estate 2023 un ampio calendario di eventi con l’obiettivo di accogliere i turisti, offrendo una vasta gamma di serate di intrattenimento che animeranno il centro lagunare fino a settembre, in stretta collaborazione con enti e associazioni.

«Le politiche di promozione turistica passano necessariamente attraverso un ricco calendario che proponga momenti di qualità e valore culturale - spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Carlo Trincas - Il programma è stato studiato per abbracciare un pubblico ampio e spazia dal Cover band contest pensato per i più giovani, alla musica da camera della rassegna “Cabras Classica”, fino ai coinvolgenti balli della tradizione sarda. In parallelo continua ad investire in grandi eventi con importanti artisti sardi e internazionali».

Il sindaco Andrea Abis aggiunge: «Tutte le misure poste in campo in questi anni in ambito culturale, ma anche urbanistico con la chiusura del centro storico, ci consentono di indirizzare sempre meglio Cabras come meta di riferimento culturale e turistica». Le piazze del centro storico si accenderanno giovedì 13 e chiuderà la stagione il Festival della bottarga. La tre giorni dedicata al prodotto tipico del paese è confermata per la seconda settimana di settembre. ( s. p. )

