Dalla battaglia di Lussu al principio d’insularità: i 75 anni dello Statuto  

Nel 1947 maturano le scelte decisive. L’autonomia, seppure molto ridimensionata rispetto agli ambiziosi propositi di chi la sognava più ampia e ammantata di federalismo, diventa realtà. Il percorso è lungo e tormentato in una Sardegna con le ferite del dopoguerra: Cagliari, devastata dai bombardamenti, è l’emblema della fragilità dell’Isola che, come ricorda Renzo Laconi in un appassionato intervento all’Assemblea Costituente, «è la regione più sfornita di strade di tutta la Penisola. Nella stessa Oristano, la più fertile dell’Isola, vi sono vasti territori in cui i contadini non possono raggiungere i propri fondi per mancanza di strade. Non vi è dunque da stupirsi se il 77 per cento del territorio è incolto e se le rese di tutte le coltivazioni sono inferiori alla media nazionale». Cagliari rinasce grazie al lavoro di Cesare Pintus, il sindaco della ricostruzione, opportunamente riscoperto, sul piano della ricerca storica, da Gianfranco Murtas. «In materia di alimentazione la giunta - sottolinea Pintus nelle dichiarazioni programmatiche - si propone di intervenire contro il mercato nero, affinché i concittadini e particolarmente gli operai e gli impiegati possano acquistare a prezzi equi i generi di prima necessità; e a tal fine è ancora necessario che le autorità forniscano i mezzi di trasporto e vengano eliminate le barriere che ostacolano i rapporti fra le province. Sarà studiato il problema della ricostruzione edilizia e degli sfollati». La fabbrica dell’autonomia viene aperta in un tempo frenetico di fiducia e speranza.

«Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, fa rivelare qualcosa a sé stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo». Nelle parole di Emilio Lussu l’essenza di una comunità che si apre al mondo con volontà di dialogo e confronto. Sulla base di una Carta, che non è solo una rete di norme e di regole istituzionali. Il coronamento di un percorso di vita collettiva il cui snodo è stato la Prima guerra mondiale. Nelle trincee, i sardi, riuniti nella Brigata Sassari, diventano per la prima volta una “squadra” unita e coesa. Lo Statuto speciale dell’Isola compie 75 anni. La legge costituzionale 148, n. 3 viene approvata il 26 febbraio del 1948 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale alcuni giorno dopo, il 9 marzo. Date fondamentali da cui prende le mosse l’inserto domani in edicola con L’Unione Sarda che nasce con l’intento, non solo di fare luce sulla genesi e sulla costruzione dell’autonomia sarda, ma anche di rivolgere lo sguardo verso un orizzonte più lontano.

La ricostruzione

Nelle 24 pagine il quadro sfaccettato e persino contradditorio della vicenda autonomistica: le basi dello Statuto e gli scenari futuri. L’analisi, nello speciale curato dal direttore editoriale Lorenzo Paolini e dal vicedirettore Giulio Zasso, è affidata a giuristi e studiosi che descrivono, secondo originali punti di vista, il senso di una vicenda complessa. Si parte dallo Statuto Albertino (1848) per poi affrontare i passaggi, spesso tortuosi, che hanno portato allo Statuto sardo sino al recentissimo riconoscimento dell’insularità nella Costituzione e al disegno di legge sull’autonomia differenziata che prevede l’attribuzione di nuovi poteri e competenze alle regioni a Statuto ordinario.

Il cantiere dell’Autonomia

I lavori della Consulta

In quel 1947, sullo sfondo di una politica nazionale ricca di novità (scissione di Palazzo Barberini, viaggio di Alcide De Gasperi negli Stati Uniti, addio di comunisti e socialisti al Governo) la Consulta regionale si confronta sul progetto di Statuto. Dal 15 al 23 aprile le sedute in cui assume contorni definiti il testo che sarà approvato il 29. «La frase finale – ricorda L’Unione Sarda – ripetendo quasi pari pari il preambolo d’un progetto precedente, poi cancellato, afferma che i consultori reclamano l’autonomia come unico strumento di redenzione e di salvezza e affidano alla storia e ai loro figli, vicini e lontani, questo Statuto, frutto di un prudente accorgimento e di grande speranza nelle fortune dello loro amatissima Isola». Poi, il 27 giugno l’Assemblea Costituente dà il via libera all’articolo 116 che riconosce a cinque regioni, tra le quali la Sardegna, il diritto «a forme particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali». La corsa si conclude il 9 marzo di 75 anni fa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non è stato facile arrivare al traguardo tra ostacoli di vario genere e malcelate resistenze. Francesco Saverio Nitti, espressione del vecchio mondo liberale, è tra i più arcigni difensori del centralismo statale: «Ditemi se avete capito ciò che dovremmo votare, ditemi se si possono votare leggi di questa natura, all’ultima ora, senza nemmeno averne prima preso visione: 60 articoli che sconvolgono tutta la vita e la struttura dello Stato!».

Le speranze

Nei momenti concitati che seguono il via libera definitivo, Emilio Lussu, con le lacrime agli occhi, annuncia di aver votato soltanto per paura che quello Statuto, pure così diverso da quello che aveva progettato, venisse bloccato. Nella seduta dell’Assemblea Costituente del 21 luglio 1947, il “Cavaliere dei Rossomori” capisce che gli spazi di azione sono molto stretti. La sua mozione, che avrebbe aperto la strada a una rapida approvazione dello Statuto sardo accomunandolo al destino della Carta siciliana, viene accantonata. Eppure, in quell’occasione, Lussu trova l’appoggio di autorevoli padri costituenti tra i quali Palmiro Togliatti. «Abbiamo il dovere – dichiara il leader del Partito comunista - di essere coerenti con le posizioni che abbiamo difeso. Abbiamo voluto uno Statuto particolare di autonomia per la Sardegna fin dal primo momento. Dobbiamo volere che esso venga attuato con la più grande rapidità, così come già è stato fatto per la Sicilia». Ma è tutto inutile. Il democristiano Costantino Mortati formula un ordine del giorno, poi approvato, che è una sintesi di moderatismo e cautela. I destini autonomistici di Sardegna e Sicilia restano divisi e lo saranno per sempre. Nell’inserto de L’Unione Sarda, che si apre con gli interventi dei presidenti di Consiglio e Giunta regionali Michele Pais e Christian Solinas, vengono riproposti alcuni degli articoli dello Statuto Albertino (a 150 anni dall’approvazione), della Costituzione e dello Statuto sardo. Dalla questione autonomistica continua a dipendere la vita politica, sociale ed economica dell’Isola. «Si tratta - spiega la storica Maria Rosa Cardia - di una partita sempre aperta: sul fronte esterno, nei confronti dello Stato, e sul fronte interno, verso le comunità subregionali».

