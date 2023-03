Dalla base un aiuto per i più bisognosi 

Dalla base di Decimomannu arriva la solidarietà per le famiglie in difficoltà. «La Caritas di San Sperate ha ricevuto una donazione di beni di prima necessità a favore delle famiglie bisognose del nostro paese», comunicano dal Comune. «Ringraziamo per il bel gesto di generosità i militari e i civili che lavorano all'interno della base di Decimomannu, il comandante Federico Pellegrini e il cappellano don Valter Cabula che hanno consegnato il generoso carico, oltre che i volontari e le volontarie della Caritas parrocchiale, il vice parroco padre Salam».

Situazione analoga a Villasor. «Bellissimo gesto dell’Aeronautica militare», commentano gli amministratori, «nei confronti della Caritas di Villasor. I generi alimentari che saranno distribuiti alle persone bisognose del nostro paese. Grazie anche al nostro don Collu, ad Adriano e a tutte le persone che collaborano quotidianamente nella Caritas di via Primo Maggio». (m. p.)

