Dalla Asl un sorriso ai più poveri 

L’Asl Ogliastra regala un (nuovo) sorriso a chi vive in condizioni indigenti. Ai pazienti che presentano un reddito basso, l’azienda può fornire protesi dentarie mobili totali e parziali gratuite. Al di là degli importi dell’Isee, la missione dell’Azienda sanitaria è quella di garantire un benessere dentale si più bisognosi. Un’iniziativa che rientra in una sorta di campagna di promozione dell’odontoiatria di dignità. Da una società specializzata di Bolzano, l’Asl guidata dal commissario Diego Cabitza ha acquistato materiale odontoiatrico per un valore di 2.257 euro, conservando un margine di spesa di altri 2.643 euro che verranno utilizzati in una fase successiva. L’attività messa in piedi dall’Azienda sanitaria abbraccia la volontà di andare incontro alle persone meno abbienti che non riescono a far fronte ai servizi essenziali. Sul territorio sale la povertà sanitaria. Lo dicono i dati. Una persona su otto è costretta a ridurre le cure. In Ogliastra sono 7.001 gli abitanti finiti nell’area del disagio economico a causa delle spese sanitarie. Sempre più famiglie, anziani con pensione minima e immigrati si rivolgono ai centri d’ascolto non potendo più permettersi neppure il ticket. Ecco perché l’Asl Ogliastra ha elaborato un progetto di ampio respiro per ampliare l’offerta sanitaria nei confronti di persone con vulnerabilità socioeconomica, attivando percorsi di medicina di prossimità per la presa in carico dei bisogni di salute con azioni tempestive e immediate.

RIPRODUZIONE RISERVATA