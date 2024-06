Dall’8 luglio ad Asseminello test e visite 

In attesa del nuovo padrone della panchina che sostituirà Claudio Ranieri, i giocatori del Cagliari proseguono nelle loro lunghe vacanze, che andranno avanti fino al prossimo 8 luglio. Giorno in cui i rossoblù, vecchi e nuovi, si ritroveranno al Crai Sport Center di Asseminello per iniziare la preparazione alla stagione che verrà.

Prima fase

Come ormai da tradizione, il precampionato del Cagliari inizierà in casa. Visite mediche, test atletici e primi allenamenti al caldo di Asseminello dall'8 al 19 luglio. Poi un giorno di pausa e, il 21, la partenza per la seconda fase del precampionato, che si svolgerà, come lo scorso anno, in Val d'Aosta, tra Saint-Vincent e Chatillon. Programma valdostano ancora da ufficializzare. Probabile che si vada avanti con doppie sedute di allenamento nei primi due giorni, con prima amichevole, contro un avversario ancora da definire, che si giocherà il mercoledì. Probabile che in Val d'Aosta il Cagliari giochi tre amichevoli, magari aggiungendo un test anche all'estero. Ma tutto dipenderà dalle indicazioni del nuovo allenatore. Poi partirà il calcio vero, col Cagliari atteso prima dall'esordio in Coppa Italia e poi, il 17 agosto (salvo anticipi o posticipi), da quello in campionato. (al.m.)

