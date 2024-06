Dalic punta tutto su Luka Modric 

Almeno quattro cambi per dimostrare che la Croazia non è ancora a fine ciclo ma può dire la sua. Dopo aver conquistato un solo punto nelle prime due partite contro Spagna e Albania, la Nazionale di Zlatko Dalic si prepara a una specie di rivoluzione per la decisiva sfida contro gli azzurri di Luciano Spalletti lasciando come punto fermo il re del centrocampo Luka Modric, anche se ormai quasi 39enne. Per andare agli ottavi i croati hanno per forza bisogno dei tre punti e allora Dalic pensa a una squadra più offensiva. Niente Perisic terzino, sulla fascia sinistra tornerà il difensore del Manchester City Gvardiol con Stanisic a destra e la coppia-Sutalo-Pongracic davanti a Livakovic. Dal 4-3-3 si dovrebbe passare al 4-2-3-1 con Modric e Kovacic davanti alla difesa e Brozovic destinato a lasciare il posto al più giovane e offensivo Sucic. Con quest'ultimo, alle spalle di Petkovic, ci saranno Pasalic a destra e Kramaric a sinistra.

«Contro la Spagna l’Italia ha mostrato alcuni punti deboli», ha detto Petkovic, «abbiamo esaminato gli elementi che ci possono tornare utili nel nostro gioco per rendere loro le cose difficili. Dipende comunque da noi, dobbiamo fare di più e meglio, lo dobbiamo ai nostri tifosi. L’obiettivo è passare il turno». Per Pasalic «sarà una grande sfida. Dovremo fare come nel giugno 2021, quando riuscimmo a battere la Scozia. Anche se questa volta è più dura».

