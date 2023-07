dalia si spegne nel finale 

A sessanta metri dalla conferma sul più alto gradino del podio europeo, una Dalia Kaddari sino a quel momento perfetta, si è inceppata. Ha visto le avversarie risucchiarla e andarle via mentre la “centralina” non riusciva a trasmettere al corpo e soprattutto alle gambe gli impulsi giusti per completare con la stessa fluidità la corsa. Così, l’oro nei 200 metri Under 23 a Espoo, in Finlandia, è sfuggito per 21 centesimi, finendo sul collo della belga Delphine Nkansa (23”31), l’argento (all’ungherese Boglarka Takacs) per 19, il bronzo (alla greca Polyniki Emmanouilidou) per 11. E per 4 millesimi (a vantaggio della tedesca Talea Prepens) è svanito anche il quarto posto. Che peraltro non avrebbe avuto un sapore diverso dal piazzamento che, partita per conquistare la vittoria, Dalia riporta in Sardegna. Un quonto posto amaro, dopo una batteria volata in 23” netti, una semifinale dominata in scioltezza controvento (23”77, +3,1 m/s), una partenza e una curva perfette in finale, che l’avevano portata davanti a tutte a poche decine di metri dal traguardo. Poi si è “spenta”, chiudendo senza dare l’impressione di reagire.

La riflessione

Qualcosa di simile le era capitato a Bydgoszcz nella tappa Gold del Continental Tour il 6 giugno. Dalia ha concluso la gara molto delusa, poi, nel pomeriggio, l’ha rianalizzata assieme al tecnico Fabrizo Fanni, presente allo stadio Leppävaara , arrivando alla conclusione di aver sbagliato qualcosa: «Probabilmente ha distribuito male le forze, ha cercato di partire forte per raggiungere subito la tedesca e magari ha pagato lo sforzo. Ma probabilmente non è stata l’unica e i tempi della finale, abbastanza modesti, dicono che tutte hanno pagato la fatica di tre turni nell’arco di 24 ore», dice Fanni, che rivela: «Forse credeva di essere in vantaggio e quando si è vista superata era troppo tardi per reagire. A quel punto, se c’è l’acido lattico non hai più modo di ripartire».

Gironata d’oro

Per l’Italia (sesta nel medagliere finale) è stata una giornata piena di soddisfazioni grazie alla staffetta 4x400 maschile con Luca Sito, Riccardo Meli, Francesco Domenico Rossi e Lorenzo Benati (che bissa l’oro conquistato dalla 4x100) e soprattutto a una straripante Larissa Iapichino, vincitrice nel lungo con una misura (6,93) che la mette in testa alle liste europee della disciplina: una bella promessa per i Mondiali di Budapest.

RIPRODUZIONE RISERVATA