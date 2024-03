Dalia, l’insegnante più amata dai bimbi 

Imparare a rispettare gli animali e a interagire con loro. Ma anche a vincere le paure e a socializzare con i coetanei. Tutto grazie a Dalia, una labrador nera protagonista insieme ai bambini della primaria della Casa del Fanciullo e della scuola dell’infanzia Monumento ai Caduti, del progetto di pet therapy organizzato dalla cooperativa sociale Killia.

Il progetto

«Le attività vengono svolte con l’ausilio di due nostre operatrici», spiega Simona Cao, presidente della cooperativa: «I percorsi sono ad hoc per ogni gruppo di alunni. Consistono nel conoscere l’animale, come relazionarsi con lui, cooperare reciprocamente rispettando le regole. I bambini imparano a costruire qualcosa che piaccia al cane e a giocare con lui». Il cane non è tenuto al guinzaglio, è libero di circolare per l’aula e interagisce con i piccoli alunni in modo spontaneo. Il progetto durerà due mesi per ogni scuola.

La scuola

Claudia Conca, insegnante ma anche direttrice della primaria della Casa del Fanciullo ha visto la pubblicità del progetto per le scuole della cooperativa Killia e ha contattato la presidente dopo averne parlato con i genitori, i quali da subito hanno accettato con entusiasmo.

«Le attività di pet therapy vengono svolte due giorni alla settimana in orario scolastico, due classi per volta, dalla seconda alla quinta», spiega la docente. «Si è partiti a fine febbraio con la conoscenza del cane: è stato spiegato agli alunni come approcciarsi. Le operatrici hanno affiancato i bambini che avevano paura, e già questa settimana hanno preso più confidenza con l’animale».

E aggiunge: «I bambini costruiscono degli oggetti, in cartone o altro materiale, all’interno dei quali nascondono cibo o giochi, e danno dei comandi al cane che deve ingegnarsi nel trovarli. L’obiettivo della nostra scuola è quello di rafforzare la coesione tra gli alunni e interagire con l’animale e abbiamo già notato dei miglioramenti nel comportamento dei bambini, che sono più creativi e socievoli».

Entusiasmo

Suor Silvia Argiolas, coordinatrice della scuola dell’infanzia Monumento ai Caduti, traccia un bilancio delle prime tre giornate: «Hanno aderito la maggior parte delle famiglie, inizialmente molti bimbi erano emozionati e le operatrici sono state bravissime a metterli a loro agio. Sono entusiasti e non vedono l'ora di incontrare di nuovo Dalia».

