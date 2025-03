Dalia, dottoressa in Criminologia 

Velocità e determinazione non solo in pista ma anche sui libri. Dalia Kaddari, sprinter azzurra di punta, ha tagliato un altro traguardo importante questa volta lontano dai blocchi di partenza: la laurea in Criminologia. Un successo che dimostra come talento e dedizione possano brillare in più ambiti, dentro e fuori dallo sport.

Un nuovo successo, congratulazioni.

«Molto bene, sono felice. Conciliare studio e sport non è sempre facile, ma per me era importante raggiungere questo obiettivo. La carriera di un’atleta professionista ha una durata limitata, è proprio per questo credo sia fondamentale costruire qualcosa anche per il futuro »

Lei che è sempre pronta a partire - non solo dai blocchi - come è riuscita a portare a termine il suo percorso?

«Frequentare l’università online UnieCampus mi ha dato la possibilità di studiare ovunque, anche in trasferta con la nazionale, adattando lo studio ai miei impegni sportivi e rendendo questo percorso gestibile e piacevole»

Per la sua laurea ha discusso una tesi sul caso di Beniamino Zuncheddu: cosa l’ha spinta a questa scelta e, più in generale, perché il percorso in Criminologia?

«Sin da piccola ero appassionata alle serie TV legate alla criminologia, crescendo ed entrando in Polizia come atleta, ho maturato il desiderio di lavorare nel settore. Il caso di Beniamino Zuncheddu, una vicenda mediatica che tutti conoscono, mi ha toccata profondamente, è una storia terrificante. Nella sua esperienza vedo un parallelismo con il mondo dello sport: la costanza e la determinazione, anche nelle situazioni più difficili, portano sempre a raggiungere i risultati desiderati »

Lo ha mai incontrato?

« Si, a Roma in aeroporto, ero con Fabrizio Fanni, il mio allenatore, il caso ha voluto che avessi in mano proprio il libro di Maria Francesca Chiappe, “L’Errore”. Mi sono accorta di un uomo la cui figura mi era familiare, mi sono avvicinata ed era proprio lui. Gli ho chiesto di poter fare una foto e detto di essere felice per lui finalmente libero e innocente».

Abituata a inseguire traguardi ambiziosi, dalle Olimpiadi giovanili a Tokyo e Parigi. E ora quale sarà il prossimo obiettivo nella sua formazione?

«Negli anni il mio interesse nelle materie giuridiche è cresciuto, non escludo la possibilità di approfondire alcune tematiche in futuro».

Una settimana intensa, la Kaddari ha spento 24 candeline e indossato la sua prima corona d’alloro. Ora è già pronta per la prossima partenza: il raduno a Roma con la nazionale di staffette.

RIPRODUZIONE RISERVATA