Dalia, dimensione Europa 

«Ho riguardato la gara, mi sono piaciuta: sì, mi promuovo». Dalia Kaddari è stanca, affamata ma serena mentre parla al telefono da Fiumicino. Assieme a Lorenzo Patta, sta tornando in Sardegna con la medaglia al collo: è quella che spetta a ciascuno degli atleti dell’Italia, che ha conquistato in Polonia un titolo europeo a squadre mai vinto. Un’emozione particolare: «Ognuno di noi ha dato qualcosa, ma è una competizione diversa da tutte quelle che facciamo, siamo scesi in campo per la squadra. Siamo state atlete in pista e tifose quando gareggiavano i compagni. C’è una bellissima aria in squadra, la Coppa Europa è bella per quello. Non sarà il successo più importante, ma sono sensazione diverse e c’è una bella condivisione».

I 200 metri

Il pasticcio della staffetta (con il testimone caduto), è stato dimenticato in fretta con la propria serie dei 200 metri vinte e il quinto posto complessivo: «Mi promuovo, perché mi sono piaciuta, ho fatto una bella curva e mi sono distesa», riprende. «Negli ultimi 20 metri ho un po’ lasciato, mi sono buttata avanti e questo è un po’ negativo, perché il tempo contava. Mi hanno messo in serie B, se fossi stata nell’altra avrei corso meglio, gli stimoli sono diversi. Con il vento non ho mai molta fortuna». Si può crescere: «Sono sicura di avere margine, spero di trovare una giornata buona», conclude, puntando già verso la prossima gara, che potrebbe essere quella dei Campionati Europei Under 23 in Finlandia, i “suoi” campionati, a metà luglio: «La mia idea è di andare a difendere quel titolo, è l’ultimo anno da Under, a quel titolo ci tengo anche perché è importante per arrivare più preparata ai Mondiali».

L’allenatore

Tra le tante cose che piacciono quando si parla della poliziotta di Quartu, c’è anche l’impressione di unità di intenti e di vedute che emerge nel suo rapporto con Fabrizio Fanni, suo allenatore dai tempi della Tespiense, che ha seguito la gara da casa: ««Ha corso bene, pulita, come doveva correre. Mi è piaciuta e anche lei a caldo era soddisfatta della corsa, magari meno del tempo. Aver corso nella seconda serie (per via dei tempi di ingresso) le ha impedito di dare il massimo». Non avremo mai la prova ma il vento (-0,3 m/s per lei, +1,2 nell’altra serie, con un differenziale di 1,5) le ha tolto qualcosa: «Possiamo dire un decimo o qualcosa in più, correre senza vento è ben diverso da correre con un metro e mezzo a favore», sospira Fanni che però snocciola dati: «Nella staffetta, in seconda frazione è seconda dietro la Klaver, che ha 10”07, un tempo da 22”40 nei 200 e 50” nei 400. Dalia ha corso in 10”22 contro il 10”14 dei Mondiali, quando ha poi fatto 22”75 sui 200. Ma lì c’era un vento oltre il limite: però nei 200 quando il vento è forte nel rettilineo, magari ce l’hai in faccia in curva». La condizione è buona: «In realtà come tempi ci aspettavamo qualcosa di più, ma nell’approccio alla gara è stata molto determinata. È la prima volta che corre la staffetta il giorno prima dei 200 e quindi ha consumato molte energie nervose. In Coppa Europa c’è questo sistema. Due anni fa la staffetta non l’aveva corsa e nei 200 aveva migliorato il personale in 22”89. Poi le conseguenze della caduta del testimone potevano farsi sentire, ma lei reagisce sempre in modo positivo. A livello mentale deve lavorare per evitare di rilassarsi nel finale. Deve avere energia positiva sino agli ultimissimi metri». Europei Under 23? «Faremo le valutazioni per inserire un eventuale test ancora sui 200, magari per provare a togliere qualche decimo e arrivare meglio agli Europei».

