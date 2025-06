Dalia, Bimba e Pippo cercano casa 

Ha portato a termine il percorso cinofilo, è socievole, ama le persone e gli altri cani. Eppure Dalia (foto in alto a sinistra) non riesce a trovare una famiglia: ha cinque anni, è di taglia grande e vive a Quartu. Per informazioni contattare il 3283661490. Nella foto accanto (in alto a destra) c’è Bimba, una cagnolina dolce e affettuosa che verrà affidata sverminata, microchippata e vaccinata. Si trova a Cagliari e per conoscerla c’è il numero 3478537018. Anche Pippo (in basso a destra) cerca casa: ha circa 3 anni di età e pesa 27 kg. È stato recuperato due anni fa da una campagna, viveva in una condizione non adeguata e ha la zampetta posteriore destra deformata a causa di un incidente. Per il resto sta benissimo, è un bravo cagnolino che purtroppo ha trascorso molto tempo rinchiuso nel box di un rifugio. Per saperne di più si può scrivere un messaggio al numero 3898511914.

Micio

In basso a sinistra c’è Fagiolino, un gattino nato nel 2019, dal carattere dolce e amorevole. Contatti al 3477901168.

Info

Anche le decine di gattini accuditi dall’associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996). Per annunci nella nostra rubrica scrivere all’indirizzo amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

