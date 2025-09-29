Dal Wing al Kite, è sempre mondiale  

Al Poetto si continua a volare sui foil. Chiuso il mondiale Formula WindFoil a Marina Piccola, da stamattina a Quartu scendono in acqua i kitesurf. E se prima ci si muoveva nell’ambito della Sardinia Sailing Cup, adesso si parla di Sardinia Grand Slam. Alla manifestazione allestita da GLEsport con la collaborazione tecnico sportiva di Chia Wind Club, sotto l’egida di World Sailing Ika e naturalmente Federvela, quest’anno è abbinato il mondiale di Formula Kite, primo nel ciclo olimpico che porta a Los Angeles 2028.

Sotto l’occhio vigile di Mirco Babini, deux ex machina di tutto ciò che si muove a pelo d’acqua trainato da “aquiloni” a Cagliari, nella sua veste di presidente internazionale di classe (cioè dell’Ika), stamattina cominciano davanti al Blue Sky le Qualifying Series. I numeri finali parlano di All'evento si sono 97 atleti iscritti, in rappresentanza di 29 Paesi dei cinque continenti, che dalle 13.30 torneranno in acqua, stavolta per fare sul serio. Quasi tutti sono nel golfo di Cagliari ormai da giorni per allenarsi e testare le diverse condizioni di vento e di onda che il campo di gara sa offrire.

In questo senso le previsioni meteorologiche sembrano confortare le speranze di atleti e organizzatori per le regate che si disputeranno ogni giorno, da oggi sino a domenica. ( c.a.m. )

