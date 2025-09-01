VaiOnline
Concorso.
02 settembre 2025 alle 00:27

«Dal volley alla passerella» Sofia Pintore è Miss Sardegna 

È di Nuoro, ha 18 anni, studia al Liceo Fermi, e andrà in finale con altre sette 

Sofia Pintore, 18 anni, di Nuoro è Miss Sardegna 2025. Frequenta il quarto anno del liceo scientifico e linguistico Enrico Fermi, nella sua città natale, e gioca a pallavolo in serie D la ragazza che ha ottenuto la fascia prima come Miss Miluna e poi come Miss Sardegna ed è pronta per la selezione nazionale che si terrà a Numana, nelle Marche, e che vede insieme 200 Miss da tutta l'Italia.

Sul podio

Con lei altre sette Miss sarde: Aurora Nonnis (Miss Rocchetta), Rocio Velez (Miss sorriso), Giada Chiesa (Miss Givova), Chiara Tedde (Miss Cinema e Miss Social), Martina Pinna (Miss Framesi), Chiara Bentivegna (Miss eleganza), Camilla Medici (diventata Miss Miluna dopo l’abbandono della fascia da parte di Pintore al momento dell’incoronazione di Miss Sardegna). Ora, le ragazze dai 18 ai 30 anni, parteciperanno alle finali che si terranno dal 2 al 5 settembre nelle Marche per entrare a far parte delle 40 Miss italiane il 15 settembre a Porto San Giorgio. L’evento verrà trasmesso sul canale 550. Pintore, dopo la finale sarda del 31 agosto a S’Arena Beach a La Caletta di Siniscola organizzata da Sardegna grandi eventi di Gianni Ardu e presentato da Emanuele Bosu e Elisa Armosini, è pronta per la nuova avventura. Tre le sfilate: una in body e pareo, una in tuta Givova, una con un abito realizzato da uno stilista.

La sfida

«Il mio percorso a Miss Italia finora è stato intenso ed emozionante - dice la giovane Sofia Pintore -. Mi ha permesso di mettermi in gioco, superare alcune paure e conoscere tantissime ragazze con cui ho condiviso emozioni e momenti davvero speciali. Vincere la fascia di Miss Sardegna è stato per me un grande onore, ma anche una responsabilità che affronto con tanta gratitudine>». Pintore si descrive come «una ragazza determinata e socievole. Pratico pallavolo da quando ho 10 anni e questo sport mi ha insegnato l’importanza del lavoro di squadra, la costanza e il fare sacrifici - afferma -. Un’altra mia grande passione riguarda il mondo della moda e del make-up, che sono per me un modo per esprimere me stessa e la mia creatività».

La scuola

Ma oltre al piacere, c’è certamente anche il dovere: «Quest’anno conseguirò il diploma in lingue al Liceo Enrico Fermi di Nuoro. In futuro vorrei iscrivermi alla facoltà di Giurisprudenza, con l’obiettivo di diventare magistrato. Sogno di realizzarmi professionalmente senza rinunciare ai miei valori, unendo la mia ambizione alla volontà di fare la differenza. Alle finali nazionali di Miss Italia a vorrei portare un messaggio semplice ma forte: ognuno di noi ha qualcosa di unico da offrire, e per questo dobbiamo valorizzare le nostre diversità. Sono pronta a rappresentare la mia terra con orgoglio, impegno e sempre col sorriso».

