Dal Tribunale bocciatura per il giudice di pace 

«Ritardi e disagi nell’Ufficio del giudice di pace di Sanluri. A soffrire di più i procedimenti civili, dove non è stato possibile svolgere l’attività di cancelleria, come il semplice rilascio di copie dei provvedimenti giurisdizionali». Il presidente del Tribunale di Cagliari Vincenzo Amato scrive una lettera al ministro della Giustizia per informarlo dell’impegno assunto dall’Unione Marmilla in merito all’assunzione di due istruttori amministrativi in servizio dal giudice di pace. «Non può tuttavia essere sottaciuta - osserva Amato - la valutazione negativa dell’Ufficio giudiziario territoriale, destinata a protrarsi per molto tempo ancora».

Le criticità

Nella nota, trasmessa anche ai presidenti della Corte d’Appello e dell’Ordine degli avvocati di Cagliari, al Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello e Tribunale di Cagliari, al Comune di Sanluri e all’Unione Marmilla, gestore del servizio, vengono riportati gli esiti di un’approfondita verifica sulla situazione dell’Ufficio che ha sede nel Palazzo comunale. A parte la paralisi totale del settore civile, si sottolinea che «l’attività è stata interrotta da circa due mesi e mezzo, dando luogo a una situazione precaria già segnalata e non più sostenibile». Nel settore penale la chiusura dei locali con la scritta su un cartello appeso alla porta dell’Aula «questo ufficio è chiuso fino a nuovo avviso» per il presidente del Tribunale «ha impedito l'accesso dei giudici e dei viceprocuratori chiamati per l'udienza oltre che degli imputati, delle parti e dei loro difensori». E poi i disagi per i cittadini che di fatto «si trovano di fronte alla totale negazione del diritto di chiedere e ottenere». Senza contare che la vicenda «è quanto meno virtualmente all’origine di conseguenze risarcitorie con riguardo al principio della responsabilità dello Stato per la mancata assicurazione della tutela giurisdizionale».

Il personale

Uno dei problemi che ha messo in crisi l’Ufficio è stata la mancanza di personale, da tempo limitato a un cancelliere contro un organico previsto di quattro figure e ultimamente con la sede vuota. Il presidente dell’Unione Marco Pisanu, riferisce di «avere già la disponibilità ad assumere due dipendenti dalla graduatoria di un altro ente». Il sindaco Alberto Urpi aggiunge: «Se non dovessero bastare siamo pronti a un ulteriore sacrificio economici per accresce il personale». Sulla questione interviene il Consiglio dell’Ordine degli avvocati con un incontro che si terrà il prossimo 3 luglio.

