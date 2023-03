Dal territorio un coro unanime: «Grande opportunità per l’Isola»  

Settimo Nizzi è il sindaco di Olbia: «Una cosa di questo genere non capiterà se non fra quattromila anni, un progetto impensabile in grado di modificare sostanzialmente la storia e l’economia della nostra Isola, sono orgoglioso di essere sardo e tutto ciò che potrà essere fatto per sostenere l’Einstein Telescope sono certo lo faremo». Per Pierluigi Saiu, assessore regionale ai Lavori Pubblici, «la visita di Bernini rappresenta un momento importante per il territorio che conferma la vicinanza del Governo alla Sardegna, agli enti locali, alle comunità coinvolte in questo progetto che rappresenta non solo la candidatura del sito di Sos Enattos ma di tutta l’Italia». Nutre buone speranze il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris: «Finalmente uno spiraglio per porre fine nell’Isola alla tanto temuta fuga di cervelli». Per Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, «questo progetto può regalarci orizzonti di crescita mai immaginati, la visita della ministra dà il conto di quanto sia importante questa candidatura, e la presenza del presidente Solinas, dei politici nazionali e regionali certificano quanto esso rappresenti per la Sardegna e per l’Italia in generale».

«Sono convinto che questa è una battaglia che grazie a lei, alla sua determinazione e forza, noi vinceremo, perché l’Italia è una nazione unita in difesa di questo progetto e quando l’Italia è unita non teme nessuno»: Mario Calia, sindaco di Lula, fa gli onori di casa porgendo un mazzo di fiori alla ministra per l’Università e Ricerca Anna Maria Bernini al suo arrivo a Sos Enattos. Insieme al sindaco ad attendere Bernini c’erano il presidente della Regione Christian Solinas, i rappresentanti della politica regionale, i sindaci del territorio, alcuni rappresentanti della politica nazionale. Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, con Bernini condivide lo stesso gruppo politico: «È stata di parola, aveva preannunciato questa visita con il proposito di dare un segnale a tutta la comunità sarda che il governo nazionale ha preso a cuore questa iniziativa e la sta portando avanti con grande serietà».

Impensabile

Settimo Nizzi è il sindaco di Olbia: «Una cosa di questo genere non capiterà se non fra quattromila anni, un progetto impensabile in grado di modificare sostanzialmente la storia e l’economia della nostra Isola, sono orgoglioso di essere sardo e tutto ciò che potrà essere fatto per sostenere l’Einstein Telescope sono certo lo faremo». Per Pierluigi Saiu, assessore regionale ai Lavori Pubblici, «la visita di Bernini rappresenta un momento importante per il territorio che conferma la vicinanza del Governo alla Sardegna, agli enti locali, alle comunità coinvolte in questo progetto che rappresenta non solo la candidatura del sito di Sos Enattos ma di tutta l’Italia». Nutre buone speranze il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris: «Finalmente uno spiraglio per porre fine nell’Isola alla tanto temuta fuga di cervelli». Per Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, «questo progetto può regalarci orizzonti di crescita mai immaginati, la visita della ministra dà il conto di quanto sia importante questa candidatura, e la presenza del presidente Solinas, dei politici nazionali e regionali certificano quanto esso rappresenti per la Sardegna e per l’Italia in generale».

Grazia Deledda

«Quando si parla di ricerca, innovazione e modernità Forza Italia è sempre in prima linea e lo dimostra ancora una volta con il sostegno al progetto dell’Einstein Telescope»: Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna ringrazia «Bernini per l’impegno, quasi da sarda, a favore della nostra Isola. Un illustre donna sarda, Grazia Deledda ricordava di essere diventata quella che era grazie alla sua terra. Auspichiamo ci sia uno spazio da battezzare con il nome del grande premio Nobel, simbolo del valore delle donne sarde».

La Cgil

Diverso il contenuto del messaggio di Fausto Durante, segretario della Cgil: «Siamo costretti a denunciare l’assenza di qualsiasi coinvolgimento dei sindacati e della rappresentanza del lavoro da parte del presidente della Regione e della Giunta nel progetto per portare a Lula l’Einstein Telescope. Questa inspiegabile chiusura da parte del presidente della Regione avviene nonostante da tempo sia nota la nostra disponibilità a dar vita a quella grande alleanza di forze del lavoro, della produzione, della scienza e della cultura, indispensabile per far vincere alla Sardegna la corsa per il telescopio Einstein».

