Dal tennis alla scherma, al palazzetto la festa dello sport paralimpico 

Tennis, scherma e calcio balilla. Tre discipline sportive all’interno dell’open day multisciplinare organizzato nei giorni scorsi a Selargius da Cip-Inail e patrocinato dal Comune: un progetto nato per rispondere al bisogno di molti assistiti Inail per il recupero funzionale della persona e per il reinserimento nella vita di relazione attraverso la pratica di una disciplina sportiva paralimpica.

L’iniziativa è stata ospitata nel palazzetto di via Vienna, curata dal presidente regionale del Comitato italiano paralimpico Claudio Secci. «Iniziative come questa sono importanti perché si tratta di occasioni per far conoscere il mondo paralimpico agli atleti Inail», spiega Secci, «ma sono comunque aperte a tutte le persone che hanno una disabilità, sia fisica e che intellettiva e relazionale, ma anche visiva e ai non udenti».

Una giornata di sport come strumento di rinascita e inclusione. Presenti, oltre a Secci e agli atleti che si sono sfidati nelle varie discipline sportive, anche il sindaco Gigi Concu con la vice Gabriella Mameli: «Un’occasione importante per guardare allo sport nella sua più nobile funzione sociale, di veicolo di integrazione e strumento fondamentale per abbattere barriere», ha detto Concu.

