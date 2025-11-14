VaiOnline
Selargius.
15 novembre 2025 alle 00:34

Dal tennis alla scherma, al palazzetto la festa dello sport paralimpico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tennis, scherma e calcio balilla. Tre discipline sportive all’interno dell’open day multisciplinare organizzato nei giorni scorsi a Selargius da Cip-Inail e patrocinato dal Comune: un progetto nato per rispondere al bisogno di molti assistiti Inail per il recupero funzionale della persona e per il reinserimento nella vita di relazione attraverso la pratica di una disciplina sportiva paralimpica.

L’iniziativa è stata ospitata nel palazzetto di via Vienna, curata dal presidente regionale del Comitato italiano paralimpico Claudio Secci. «Iniziative come questa sono importanti perché si tratta di occasioni per far conoscere il mondo paralimpico agli atleti Inail», spiega Secci, «ma sono comunque aperte a tutte le persone che hanno una disabilità, sia fisica e che intellettiva e relazionale, ma anche visiva e ai non udenti».

Una giornata di sport come strumento di rinascita e inclusione. Presenti, oltre a Secci e agli atleti che si sono sfidati nelle varie discipline sportive, anche il sindaco Gigi Concu con la vice Gabriella Mameli: «Un’occasione importante per guardare allo sport nella sua più nobile funzione sociale, di veicolo di integrazione e strumento fondamentale per abbattere barriere», ha detto Concu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Giunta, la staffetta tra Satta e Agus diventa un giallo

Slitta ancora il cambio all’Agricoltura, oggi confronto Progressisti-presidente 
Roberto Murgia
L’intervista

«Le strade? Più intelligenti dei nostri errori»

«Michele non avrebbe mai sopportato che la rassegnazione bloccasse il paese: ora servono fatti» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 
Francesco Pinna
La trasmissione

Malattie reumatologiche, percorsi di cura adeguati caso per caso

La qualità della vita dei pazienti può essere gravemente limitata 
Protesta

Studenti in piazza, scontri e tensioni

Manifestazioni in 50 città italiane (anche a Cagliari): «Siamo in ventimila» 
Il conflitto

Mosca scatena l’inferno su Kiev

Almeno 6 vittime nell’attacco alla capitale, anche due bambini tra i 35 feriti 