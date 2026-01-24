Dal Supramonte ad Auckland 

L’avventura della vita, in Nuova Zelanda. Cinque mesi nella “Terra di mezzo”, nel Paese con un rapporto pecore – abitanti tra i più alti al mondo, circa 23,6 milioni contro 5,3 milioni di persone. Da solo, senza un piano. A Nicola Collu, 30 anni, guida ambientale escursionistica di Baunei, il bisogno di esplorazione scorre nelle vene.

Da bambino

A 14 anni, trascinato da uno zio, entra in un gruppo di esploratori di professione, tra i primi a fare arrampicata e speleologia in paese. A 23 anni percorre l’intero Selvaggio Blu, da Santa Maria Navarrese a Cala Sisine in 11 ore, il primo baunese ad essersi cimentato nelle quattro tappe tutte d’un fiato; l’anno dopo scala Punta Caroddi portandosi dietro un pallone, palleggiando a 148 metri di altezza. «Sono figlio di famiglie di pastori che hanno vissuto il Supramonte direttamente, per campare. I racconti delle montagne e le storie di mio nonno che stanziava sopra Cala Biriala mi hanno trasmesso tutta l’attrazione e tutto l’amore per il territorio, fin da piccolino», racconta.

Attrazione fatale

L’anno scorso, conosciuto un gruppo di turisti che percorrono il Selvaggio Blu, incontra una coppia di italiani che vive in Nuova Zelanda. Curiosità e domande spingono Nicola a partire a novembre, terminata la stagione turistica, con l’intenzione di restare per cinque mesi. «Non mi sono organizzato, volevo vivere l’esperienza di partire all’avventura. Ho esplorato Auckland, per visitare tutta l’Isola del Nord, e ora sono passato all’Isola del Sud, la parte più selvaggia. Ho deciso di scoprire questa parte di mondo per imparare l’inglese, per le sue montagne – ho la possibilità di continuare a fare le mie escursioni – e infine perché sono un fan della trilogia cinematografica del Signore degli Anelli. I panorami epici della Nuova Zelanda hanno fatto da sfondo a vari set», spiega Nicola. Montagne, vulcani, colline verdi, fiordi, foreste e pianure, una terra primordiale che sta visitando a bordo di un van. «Eppure – prosegue – nonostante la vastità dei paesaggi e la solitudine, non mi sento mai abbandonato a me stesso perché i sentieri sono organizzati benissimo. Sono abituato alle montagne del Supramonte, molto meno segnalate e impervie».

Scossone alla vita

Durante il viaggio qualche parentesi lavorativa, due settimane in una fattoria di kiwi, per socializzare ed esercitarsi con l’inglese. «La durata del viaggio e il pensare a dove stavo andando mi hanno fatto sentire piccolo piccolo. Avere paura è normale quando ci si allontana notevolmente da casa, ma credo sia importante uscire dalla nostra zona di comfort. Ogni tanto bisogna dare uno scossone alla quotidianità», conclude Nicola. Nel viaggio di andata è arrivato dall’Asia, al rientro probabilmente passerà dall’America, e il giro del mondo sarà completo.

