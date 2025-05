Dal Sulcis a Cagliari sul binario morto 

Si parte in autobus, si arriva in treno. Dal 1° luglio sino al 31 dicembre dell’anno prossimo, la linea ferroviaria Decimomannu–Iglesias/Carbonia sarà sottoposta a un ammodernamento che porterà al raddoppio del binario nel tratto tra Uta e Siliqua, all’elettrificazione della linea e al potenziamento del sistema di controllo. I binari verranno raddoppiati (ma per ora fra Uta e Siliqua) e per un anno e mezzo i collegamenti ferroviari dal Sulcis a Cagliari saranno a mezzo servizio. I tempi di percorrenza si allungheranno e già si annunciano disagi per i pendolari.

