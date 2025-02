«Dal soffitto piovono liquami»  

Il controsoffitto del bagno è crollato, le pareti sono nere di muffa e dall'alto piovono liquami maleodoranti. Accade in una palazzina comunale di via Quintino Sella, numero civico 96, piano terra, di fronte alla chiesa di Sant'Eusebio. L'assegnatario dell’appartamento, Emilio Cau, 43 anni, è disperato. «Il problema si trascina da oltre due mesi», riferisce, «i tecnici del Comune hanno già effettuato diversi sopralluoghi ma non riescono a venirne a capo. Nel frattempo siamo costretti a convivere con i liquami». Per terra ci sono gli stracci. «Dobbiamo pulire in continuazione, non ne possiamo più». E non è l'unico caso.

Trascuratezza

Nella stessa palazzina risiede anche Salvatore Floris, alle prese, da mesi, con infiltrazioni d'acqua ugualmente localizzate nel bagno. «Abito al secondo piano e fortunatamente nel mio caso si tratta solo di acque bianche e non nere come al piano terra. Ma è ugualmente fastidioso. Il palazzo è vecchio, risale agli anni '60. Ma tanto non importa a nessuno, fanno tutti orecchie da mercante». Maria Teresa Carpentieri, 81 anni, si affaccia dalla finestra, sempre al secondo piano. «Da me hanno risolto», sorride, «ma ci sono voluti tre mesi. Trascorrevo le giornate a pulire e sversavo i liquami in strada. A secchiate».

Sopralluogo del Comune

Ieri, intorno a mezzogiorno, due tecnici inviati dal Comune hanno effettuato un sopralluogo con l'obiettivo di tentare di risolvere il problema delle infiltrazioni, che a quanto pare interessa l'intero stabile. «C'è un danno alla colonna portante», ha spiegato uno dei due, «non è la prima volta che interveniamo qui. Gli appartamenti, peraltro, non sono tutti comunali, ci sarebbero da fare anche lavori a carico di privati». Che nel tempo hanno riscattato l'abitazione, diventandone così proprietari.

«La situazione è allarmante per non dire scandalosa», denuncia Marcello Polastri, ex presidente della Commissione comunale al Patrimonio, che ha scritto alle autorità competenti auspicando una celere risoluzione del problema. «Nelle palazzine di via Quintino Sella», incalza, «piovono feci e urina e sono almeno due gli appartamenti ormai di fatto invivibili poiché invasi da tali liquami. Senza dimenticare le numerose cantine allagate, dallo scorso dicembre, sia al numero civico 96 che al 98. A lanciare l'sos sono numerosi residenti. Una situazione assurda»>.

L'assessora comunale Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini) si è fatta carico del problema. «Conosco bene la situazione», afferma, «sono già in contatto diretto con gli inquilini. Abbiamo inviato diverse volte l'autospurgo ma la verità è che in quelle palazzine bisogna rifare completamente gli impianti idrici e fognari». Questo l'obiettivo per il futuro. «Nel frattempo stiamo cercando di velocizzare gli interventi urgenti. La bacchetta magica non ce l'abbiamo, tuttavia puntiamo a dare risposte il più possibile veloci perché è inconcepibile che si debba vivere in condizioni del genere».