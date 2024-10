Dal serbatoio piovono calcinacci 

A bordo strada cartacce e rifiuti, sul marciapiede cumuli di calcinacci. È una cartolina di degrado quella si presenta agli occhi dei passanti in via Iglesias, nel quartiere Su Brugu. Non è solo una questione di estetica: dalle profonde crepe che segnano il muro di recinzione del serbatoio idrico vengono giù pezzi di intonaco e mattoni, mettendo a rischio il transito dei pedoni. A lanciare l’allarme sono i residenti della zona, preoccupati per lo stato di abbandono in cui versa la parete, ormai sgretolata in più punti.

A completare il quadro, già desolante, i mucchi di immondizia sull’asfalto che, sospinti dal vento, corrono lungo tutta la via. La situazione diventa particolarmente critica nelle due giornate, il martedì e il venerdì, in cui la piazza ospita il mercatino rionale: bottiglie, sacchetti di plastica e cartacce spesso restano in via Iglesias anche una volta smontati gli stand. «Gli operatori ecologici ripuliscono perfettamente piazza Abis - lamentano alcuni residenti - mentre le vie adiacenti vengono lasciate in uno stato penoso». Non va meglio in via Quartu Sant’Elena e via Nuoro: ai piedi dei palazzoni sporcizia e degrado che denotano da una parte una carenza nel servizio di pulizia, dall’altra un’inciviltà che purtroppo è dura da combattere. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA