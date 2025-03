Dal Senato alla Val d’Aosta, un mito non scalfito dal tempo 

Emilio Lussu, a 50 anni dalla scomparsa, viene ricordato oggi a Roma, in Senato, alle 15 nella Sala Zuccari. All’incontro, nato su iniziativa dei senatori del Partito Democratico Marco Meloni e Francesco Verducci, partecipano la presidente della Regione Alessandra Todde, Tommaso Lussu, dell’associazione “Casa Lussu” e Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli”. Sono inoltre previsti gli interventi dei giuristi Aldo Berlinguer e Gianmario Demuro e degli storici Giuseppina Fois e Agostino Bistarelli. Il convegno sarà coordinato da Carla Bassu, docente di Diritto Costituzionale all’Università di Sassari. I lavori verranno trasmessi in diretta streaming sulla WebTv e sul canale YouTube del Senato.

Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta intitola oggi la sala delle commissioni consiliari a Emilio Lussu. La cerimonia in collegamento video con l’aula consiliare della Sardegna è in programma alle 10.30 durante il convegno su Emilio Lussu organizzato a Cagliari in occasione del 50° anniversario della sua morte. Tutto questo per il contributo che il Cavaliere dei Rossomori ha offerto alla nascita dello Statuto valdostano.

Dopo i saluti del residente Piero Comandini, i lavori saranno aperti da Giuseppe Caboni, presidente dell’Istituto Emilio e Joyce Lussu. Le relazioni saranno svolte dallo storico e giurista Italo Birocchi, da Emma Biolchini, direttrice del giornale Liceo Dettori di Cagliari, da Monica Grossi, soprintendente archivistica della Sardegna, e da Giovanna Granata, docente di Biblioteconomia e curatrice di uno studio sulla biblioteca di Emilio Lussu.

Domani, nella Passeggiata coperta del Bastione Saint Remy, a Cagliari, un altro appuntamento nel segno del ricordo: alle 10.30 la biografia umana e politica di Lussu, dopo i saluti del sindaco Massimo Zedda e dell’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, sarà ripercorsa da storici e studiosi con l’accompagnamento musicale del gruppo di Ambra Pintore. Ad Armungia, il primo marzo, il il via alle celebrazioni, con il convegno organizzato da Comune, associazioni e movimenti che traggono slancio dalle idee dell’intellettuale.

