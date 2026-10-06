Dal segno alla materia Wanda Nazzari e l’arte che si fa spazio 

Sarà Wanda Nazzari la protagonista del prossimo appuntamento dei “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio”, la rassegna dei Musei Nazionali di Cagliari curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino. Domani pomeriggio alle 18, nella Sala Ferruccio Barreca dell’Ex Regio Museo, in piazza Indipendenza 4, Alessandra Menesini, critica d’arte e componente del direttivo dell’Associazione Amici dei Musei Nazionali di Cagliari, terrà una lectio magistralis nel corso della quale ripercorrerà la vicenda di un’artista la cui opera «abita molti luoghi» della città.

Sede storica del Museo Archeologico di Cagliari, l’Ex Regio Museo fu progettato da Dionigi Scano e inaugurato nel 1904. Qui furono raccolte e ordinate le testimonianze archeologiche della Sardegna, prima del trasferimento delle collezioni nella Cittadella dei Musei, concluso nel 1993. Oggi l’edificio è tornato a essere uno spazio di incontro e produzione culturale. Parlare qui di Nazzari significa mettere in relazione due modi di abitare il tempo: quello del museo, che conserva la memoria, e quello dell’arte contemporanea, che continuamente la interroga.

La ricerca

Nata a Cagliari nel 1935, Nazzari si forma in una città segnata dalla ricostruzione del dopoguerra ma che comincia ad aprirsi a un nuovo fermento culturale. Studia pittura e teatro al Centro Polivalente delle Arti, due dimensioni destinate a restare intrecciate lungo tutto il suo percorso: da una parte la ricerca sulla materia e sull’immagine, dall’altra l’interesse per lo spazio, l’azione e la presenza del corpo.

È anche il periodo in cui Cagliari comincia a confrontarsi con la contemporaneità. Dal 1967 Ugo Ugo, alla guida della Galleria Comunale, porta in città esperienze legate all’Arte povera, a quella concettuale, alla Minimal Art e all’Arte Programmata e Cinetica.

Cagliari comincia così a misurarsi con un’idea diversa di arte, non più necessariamente legata alla rappresentazione, e anche la ricerca di Nazzari si trasforma. Dopo gli esordi figurativi, negli anni Settanta la sua pittura si allontana progressivamente dalla rappresentazione e si concentra sulla materia: il legno, l’incisione, la luce, il bianco e il viola diventano elementi di un linguaggio sempre più personale. Nasce anche il motivo del Nido, destinato a ricorrere nel suo lavoro come immagine di origine, protezione e trasformazione.

Formazione teatrale

Negli anni Novanta il passaggio dalla superficie allo spazio diventa definitivo. Nazzari realizza installazioni per musei, gallerie, parchi e spazi pubblici, coinvolgendo musicisti, attori e danzatori. La formazione teatrale torna così a connettersi alla ricerca visiva: l’opera non è più soltanto qualcosa da osservare, ma un ambiente da attraversare. Nel 1995, insieme al figlio Stefano Grassi e a un gruppo di artisti e studiosi, fonda nel quartiere Castello il Centro Culturale Man Ray, del quale assume la direzione artistica. Il centro diventa uno spazio per la sperimentazione contemporanea, mettendo in dialogo arti visive, fotografia, teatro, musica e danza. È un passaggio che racconta anche il ruolo di Nazzari nella vita culturale cittadina, contemporaneamente artista e promotrice di occasioni di confronto.

Il rapporto con Cagliari continua ancora oggi. Nel 2019 la Pinacoteca Nazionale acquisisce il trittico ligneo “Grado zero”; nel 2024 Nazzari dona ai Musei Nazionali l’installazione “Intervallo”. Fino all’8 novembre, intanto, il Palazzo di Città ospita “Partiture di ruggine e di seta”, grande mostra dedicata al suo lavoro. L’incontro dell’Ex Regio Museo arriva dunque all’interno di un percorso che attraversa la storia recente di una città che ha imparato a considerare l’arte contemporanea non come qualcosa da importare, ma come una pratica da coltivare e far crescere sul proprio territorio.

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