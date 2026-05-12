Dal santuario al parco una passeggiata tra i monumenti aperti 

Unire la valorizzazione del patrimonio storico alla socialità all’aria aperta. È questo l’obiettivo di “CamminArte 2026 - Tra natura e cultura”, l’appuntamento che domenica 24 maggio animerà le vie e i parchi di Decimomannu. La manifestazione propone un percorso di circa 5 chilometri che prenderà il via alle 9.

L’itinerario è un vero viaggio nel tempo: i partecipanti toccheranno luoghi simbolo come il santuario di Santa Greca, il millenario ponte romano e l’affascinante sarcofago di Violante Carroz, per poi concludere la passeggiata nel parco comunale. «Vogliamo offrire un modo diverso di vivere il nostro territorio», spiegano gli organizzatori, «esaltando la bellezza dei monumenti e la forza della condivisione».

Dalle 12, il parco comunale diventerà il cuore pulsante dell’arte con una mostra a cielo aperto dedicata ai talenti locali. Sarà possibile poi partecipare al pranzo di autofinanziamento a base di malloreddus e salsiccia, il cui ricavato sosterrà le associazioni del territorio. «Un’iniziativa pensata per tutta la famiglia», sottolinea la sindaca Monica Cadeddu, «dove la cultura incontra il piacere di stare insieme».

L’evento è gratuito, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per i primi cento iscritti è previsto un regalo. (sa. sa.)

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