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15 maggio 2026 alle 00:10

Dal romanzo di Shūichi Yoshida un’arte antica e appassionata  come gli uomini  

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L’antica via del teatro giapponese torna a rifiorire in “Kokuho”: adattamento del romanzo di Shūichi Yoshida diretto da Lee Sang-il e accorato omaggio a una tradizione secolare, attraverso lo sguardo di due attori destinati a brillare come stelle del palcoscenico.

Negli anni ‘60, a Nagasaki, Kikuo Tachibana, erede di un affiliato della Yakuza, si diletta in spettacoli amatoriali di kabuki, interpretando ruoli femminili secondo le regole dello shogunato. A notarlo è Hanai Hanjiro II, maestro di una storica compagnia teatrale, che rimane impressionato dalle sue innate qualità. Dopo la morte violenta del padre e senza nessun altro a cui rivolgersi, il ragazzo viene accolto nella casa di Hanai, insieme a suo figlio Shunsuke. Intraprendendo un durissimo ciclo di allenamenti, entrambi impareranno a coltivare l’arte di famiglia, progredendo anno dopo anno con estrema rapidità. Ma in un paese dove il legame di sangue conta perfino più del talento, la strada per diventare Kokuho - un tesoro nazionale vivente - si rivelerà più impervia del previsto.

Lungo un arco narrativo che dall’adolescenza giunge fino alla maturità, l’esperienza biografica dei protagonisti diventa il motore di un’accurata ricerca storica e antropologica, le cui fondamenta sopravvivono al passare delle generazioni. Se l’impianto registico esalta la sacralità dell’atto scenico adottando una forma elegante e un ritmo posato, gli interpreti stupiscono per le abilità coreografiche e la concretezza del loro percorso evolutivo. Un’opera che vibra d’amore per la propria terra, unica nel catturare l’essenza di un patrimonio che, in buona parte, resta ancora poco conosciuto (g.s.).

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