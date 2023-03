Dal romanzo di Daniela Frigau,  la forza di una donna che dice no 

L’autrice, con un passato professionale presso un centro antiviolenza, ha voluto analizzare le dinamiche all’interno di contesti sociali e familiari intorno agli anni 50, scoprendo che già allora le violenze, soprattutto psicologiche verso la donna, erano un fenomeno comune e non troppo diverso dai fatti che le cronache ci raccontano ogni giorno. “Mer’e Domu”, dice Daniela Frigau, «nasce dal tentativo di sondare come la violenza sulle donne venisse percepita nel passato e far comprendere come le dinamiche disfunzionali subentrano, ancora oggi, all’interno del ciclo della violenza. Il libro, come la rappresentazione teatrale, diventano quindi un’opportunità per fare empatizzare il pubblico nei confronti delle vittime, per non lasciarle sole, per non avere un contesto giudicante ma empatico e supportivo. Anche la diffusione del romanzo è stata sempre accompagnata da seminari formativi e di prevenzione rispetto al problema trattato e mi auguro che la trasposizione teatrale possa diventare un ulteriore strumento per continuare a fare prevenzione, entrare nelle scuole, costruire una rete supportiva e farci diventare testimoni consapevoli».

Il romanzo di Daniela Frigau, psicologa e scrittrice di Burcei, diventa adesso un’opera teatrale, andata in scena al Comunale di San Gavino che ha registrato il tutto esaurito. Un pubblico attento, silenzioso ed emotivamente coinvolto in una storia d’altri tempi che comunque fa riflettere sulle dinamiche di un fenomeno ancora drammaticamente attuale e al quale vengono dedicate giornate, dibattiti e campagne di sensibilizzazione. Un modo diverso per dare voce e spazio alle storie di tutte quelle donne che subiscono ogni giorno soprusi e violenze all'interno delle pareti domestiche e che spesso, da sole, non trovano la forza e il coraggio di ribellarsi e di denunciare gli abusi.

Di certo, “Mer’e Domu” non può essere definita una storia d’amore tra due giovani, piuttosto racconta la vita di una ragazza, Maria, costretta, dopo un matrimonio combinato, a vivere una vita fatta di violenze, sopraffazioni e paure, condizionata anche dal contesto sociale tipico di un piccolo paesino della Sardegna intorno agli anni ’50.

La pièce

La scrittrice

Il progetto

Lo spettacolo teatrale “Mer’e Domu” rientra in un’articolata campagna di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne promossa da Come.te di San Gavino, già iniziata lo scorso novembre con “Dimore d’argilla”, un percorso itinerante nel quale, attraverso l’unione di diverse discipline artistiche, si raccontava la storia di una relazione fatta di abusi e violenze. «Abbiamo trovato tanti punti di riflessione nel romanzo di Daniela Frigau», spiega Simonetta Concu, della compagnia teatrale, « il tema sia in linea con la nostra missione. Per questo, “Mer’e Domu” verrà replicato il 2 aprile a Sardara e il 18 aprile a Villasor, in una versione dello spettacolo pensata appositamente per i ragazzi».

