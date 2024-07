Dal ritiro rossoblù 

Penultima puntata per “Il Cagliari in diretta estate” dalle 19.30 alle 20 su Videolina, al canale 10 del Digitale Terrestre, e in FM su Radiolina, con Alberto Masu in studio e Lele Casini in campo, collegato dalla Val d’Aosta insieme alla squadra di Davide Nicola che, a sua volta, si appresta a chiudere la fase cruciale della preparazione al campionato all’ombra delle Alpi.

Insieme ai vari ospiti, verrà fatto il punto sul ritiro dei rossoblù tra Chatillon e Saint Vincent, anche alla luce dell’ultima amichevole, disputata martedì contro il Catanzaro, con il resoconto sugli allenamenti, sui movimenti di mercato e, soprattutto, con la voce dei protagonisti.