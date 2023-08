Dal riso alla crostata La sfida salvezza comincia a tavola 

Inviato

Saint-Vincent. Riso in abbondanza e in tutte le salse, ha successo quasi quanto la bresaola. Acqua come se piovesse, mai sotto i quattro litri. Il vino meglio centellinarlo, invece. Due caffè al giorno bastano e avanzano. I successi di una squadra nascono anche a tavola e, soprattutto in questa fase, l'accompagnamento nutrizionale diventa fondamentale per sostenere carichi così pesanti, con doppi allenamenti quotidiani. «Il cibo è funzionale al momento e al tipo di lavoro. Nel pre gara per esempio è importante evitare di impegnare troppo la digestione, nel post il recupero immediato di carboidrati, proteine e sali minerali», spiega il medico rossoblù Roberto Mura, che quest’anno ha trovato un’ottima spalla nello chef William Pitzalis (è la prima volta che il Cagliari porta anche il cuoco in ritiro pre stagione) nella gestione dell’alimentazione della squadra. «E un contribuito importante», tiene a precisare Mura, «lo sta dando anche la nutrizionista Giovanna Ghiani, docente universitaria che collabora ormai da qualche mese con noi e con la quale abbiamo studiato ogni minimo dettaglio prima di partire».

Il menù

Nulla viene lasciato al caso, insomma, nella cucina dell’hotel “Miramonti” di Saint-Vincent. «È una dieta abbastanza standard. Con riso, pasta, carne per lo più bianca, acqua, molta acqua». Il riso è una garanzia e lo scelgono in tanti. La pasta consente di variare: c’è chi la preferisce integrale, chi in bianco, chi condita con sugo, pesto, verdura cotta. Una sera ha fatto la sua comparsa anche la bottarga, per la felicità dei sardi. C’è possibilità di scelta anche sulla carne magra tra pollo, tacchino e maiale (la carne rossa è concessa solo lontano dalle partite, così come la verdura cruda) e naturalmente tanta frutta. Come dolce la crostata è un classico, sia di pesca che di albicocca. E qui in Val d’Aosta nessuno se ne priva.

Il programma

Tre i pasti principali, oltre alla merenda del primo pomeriggio. La colazione si consuma tra le 7.30 e le 9, il pranzo alle 13 e la cena alle 20 (circa). Sono tutti tavoli da quattro in sala, molto vicini tra loro e - regola numero uno - nessuno si può alzare sino a quando il capitano Pavoletti dà l’ok.

