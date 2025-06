Dal rifugio lager all’adozione: la storia di Milly 

Ci sono già le prime adozioni dei cani di Santu Lianu che finalmente possono iniziare una nuova vita dopo l’incubo nel canile lager sequestrato dai carabinieri la scorsa estate.

Milly, Puffetta, la Prof, sono i primi cuccioli che hanno trovato una nuova famiglia dopo l’appello alle adozioni lanciato dal Comune e dal rifugio Shardana dove sono ospitati da alcuni mesi. «Milly è una cagnolino disabile, questi mesi per lei in canile sono stati una rinascita e grazie all’associazione Amici del branco siamo riusciti a trovare una famiglia splendida», scrivono sui social i volontari della struttura in convenzione. «Ci auguriamo che questa sia la prima di una lunga serie di adozioni per questi sfortunati cani e per tutti i nostri ospiti in canile». Dopo Milly è arrivato il lieto fine anche per altri due meticci, accolti da altrettante famiglie con tanto di foto-ricordo all’uscita dal rifugio Shardana.

Un riscatto che attendono anche gli altri cani che possono essere pre-visionati sul sito del canile - selezionando “I nostri ospiti / Quartu Sant’Elena abitazione comunale Bacca Mandra 1”: sessanta fotografie - in attesa che siano adottabili anche gli altri 120 circa - che ritraggono gli sfortunati meticci che, dopo gli ultimi mesi di cure ricevute dai volontari del canile Shardana, ora stanno bene.

