Dal rendiconto un tesoretto di 9 milioni 

Un tesoretto di 8 milioni e 800mila euro disponibile, e i debiti che - nonostante i contenziosi ereditati - continuano a diminuire. Sono alcuni dati riportati nel rendiconto finanziario approvato ieri in Consiglio comunale. «Anche quest’anno siamo riusciti a rispettare il termine del 30 aprile», ha sottolineato il vicesindaco Tore Sanna, «questo ci consente di spendere subito le risorse disponibili». Pesano ancora i debiti legati al contenzioso di Sant’Anastasia, e resta il problema della carenza di personale negli uffici comunali. Migliorano invece i tempi per il pagamento delle fatture commerciali.

Minoranza divisa nella votazione. «Emergono ritardi su opere importanti, ci auguriamo che nell’avanzo ci siano scelte frutto del coinvolgimento politico», hanno sottolineato Michele Pisano e Lucio Torru, FdI.Maggioranza compatta. «Il rendiconto 2023 è la dimostrazione di un'amministrazione che ha avuto la capacità di migliorare notevolmente la situazione economica del nostro ente, nonostante la pandemia e ancor di più la crisi energetica», le parole della capogruppo di Rinascita Valeria Piras.

«Da anni non vedo un’attenzione nei confronti degli enti locali all’altezza della situazione che stiamo vivendo», la premessa del sindaco Graziano Milia. Poi il riferimento all’utilizzo dell’avanzo di quasi 9 milioni: «Servirà per completare opere e iniziative in corso e dove mancano le risorse, dal teatro all’accordo quadro per le manutenzioni. Abbiamo il dovere di proseguire nella strada iniziata tre anni fa e se sarà necessario andremo anche oltre».

RIPRODUZIONE RISERVATA