Dal Quirinale al Colosseo, la capitale accoglie Carlo e Camilla 

Roma. Sono piene di simboli le visite di Stato: le Frecce Tricolori e le Red Arrows insieme in volo su Roma mentre re Carlo e la regina Camilla vengono ricevuti al Quirinale, è l’inequivocabile apertura del sipario su questo evento di quattro giorni in cui Italia e Regno Unito mettono in campo il loro miglior soft power diplomatico per rafforzare un’amicizia già solida che adesso vive un momento di particolare sintonia. L’Italia offre la sua migliore ospitalità, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che riceve i reali al Quirinale, il ministro della Difesa Guido Crosetto che li accoglie all’Altare della Patria e quello della Cultura Alessandro Giuli che apre loro il Colosseo.

Il re e la regina assistono dal terrazzo delle statue al passaggio di Frecce Tricolori e Red Arrows, poi la photo opportunity, nella sala del Bronzino, mentre i colloqui avvengono nella studio alla Vetrata del capo dello Stato. Per il governo è presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Intanto qualche piccola incomprensione sul cerimoniale provoca un siparietto tra Carlo e Camilla che coinvolge anche la figlia del presidente Mattarella, Laura. Camilla si ferma accanto al re durante la rassegna dei reparti che però era dedicata solo al sovrano e al presidente. Ci pensa la signora Laura ad indicarle la posizione giusta. E al momento della foto di rito con le bandiere manca proprio Camilla ed è il consorte che la invita ad avvicinarsi con un gesto della mano.

All’Altare della Patria cerimonia solenne al monumento del Milite Ignoto. Ad accogliere i reali c’è il ministro della Difesa Guido Crosetto e anche qui il simbolismo è importante: il re è il capo delle Forze Armate britanniche, ma non solo, la Difesa è fra i pilastri dei rapporti fra Roma e Londra, importanti alleati Nato ma anche partner industriali e commerciali al più alto livello nel settore, come il “Global Compact Air Program” per la realizzazione di un jet di nuova generazione. La staffetta passa allora al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che apre il Colosseo a Carlo e Camilla. A guidare il tour c’è Alberto Angela, cicerone d’eccezione. Il re ha una vera passione per l’Italia, lo conferma lo stesso sovrano all’Ansa, durante il garden party a villa Wolkonsky, la residenza dell’ambasciatore britannico a Roma: «Non c’è mai abbastanza tempo per vedere tutto», dice. Poi, dispiaciuto per l’udienza saltata con il pontefice a causa delle condizioni di salute di Francesco, Carlo confida: «Prego per il Papa». Oggi l’incontro con la premier Giorgia Meloni.

