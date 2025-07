Dal quarantenne Modric a De Bruyne (34) «La Serie A campionato per vecchie glorie» 

Quaranta is the new 20. Sembra calzare a pennello per la Serie A che sta per ripartire: con De Bruyne appena sbarcato alla corte dei campioni d'Italia del Napoli di Antonio Conte che, a 34 anni si sente, la bandiera della new generation dei giocatori attempati che puntano a confermarsi o rilanciarsi a ridosso degli anta nel massimo campionato italiano.

L’analisi

Una situazione che non è sfuggita agli osservatori internazionali: in Inghilterra la disamina parte da un grandissimo campione come Modric, neo Milan. «Compirà 40 anni a settembre. Ha giocato 930 partite in carriera e ha vinto sette campionati e sei Champions League - scrive il Guardian – vincendo anche il Pallone d’Oro. Adesso raramente rimane in campo per 90 minuti, non è partito titolare durante il Mondiale per Club. Avrebbe potuto ritirarsi cinque anni fa e rimanere comunque uno dei giocatori più rispettati nella storia del calcio, ma, con gli occhi puntati sui Mondiali della prossima estate, Modric ha scelto di trasferirsi al Milan. E conferma la Serie A come la patria indiscussa degli anziani, pur dotati». Insomma, un Paese per vecchi: così ci vedono all’estero.

I nomi

Il quotidiano britannico fa una gallery dei campioni non più di primo pelo arrivati in Italia: tra questi De Bruyne appunto «mentre il 37enne Francesco Acerbi e il 36enne Henrikh Mkhitaryan sono ancora all'Inter, il 34enne Marten de Roon continua a essere il punto di riferimento del centrocampo dell'Atalanta con Juan Cuadrado, 37 anni, sulla fascia». Dati alla mano «l'età media dei giocatori di Serie A è di 14 mesi superiore a quella dei 31 principali campionati europei». Il calcio invece scrivono gli inglesi «è uno sport per giovani. Nell'ultimo decennio, il numero di giocatori di età pari o inferiore a 23 anni che hanno giocato più di 900 minuti in Premier League è aumentato del 32%».

Il giudizio è spietato. «La Serie A, pur posizionandosi ancora molto più in alto della MLS o della Saudi Pro League, è chiaramente molto lontana dal suo periodo d'oro degli anni '80 e '90. È una competizione piena di stelle, ma si tratta di stelle che hanno superato di qualche anno il loro apice e deve affrontare la realtà di non essere più egemone».

