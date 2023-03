Dal Psd’Az segnali di sofferenza 

Il Psd’Az cerca un nuovo capogruppo. L’attuale vice Stefano Schirru è presidente della commissione Bilancio e quindi non potrà sostituire Franco Mula che si è dimesso due giorni fa. Difficilmente il segretario del partito (e presidente della Regione) Christian Solinas chiederà di ricoprire il ruolo a chi arriva da altri gruppi come Domenico Gallus, Elena Fancello o Alfonso Marras. Alla fine potrebbe essere Giovanni Satta ad assumersi la responsabilità di guidare in Aula il partito di maggioranza relativa. Non è un buon momento per il partito: secondo le indiscrezioni, almeno in quattro su undici potrebbero nei prossimi giorni lasciare il gruppo. Le regionali sono tra meno di un anno e l’esigenza di riposizionarsi si fa sentire. Per questo non è da escludere l’approdo di qualcuno nel partito che più degli altri ha il vento in poppa, cioè Fratelli d’Italia.

«Questioni personali»

Le dimissioni di Mula hanno scosso i colleghi del centrodestra fino a un certo punto, le opposizioni restano invece convinte che siano il preambolo della fine anticipata della Legislatura. Secondo Stefano Tunis «non c’è litigiosità politica nel centrodestra, ci sono delle questioni di carattere personale che però tali rimarranno». Il consigliere di Sardegna 20Venti sostiene che «la legislatura non è finita, anzi siamo in un momento fondamentale quello in cui si stabiliscono le linee attraverso cui si farà l'offerta del governo per i prossimi cinque anni. Abbiamo due opzioni: o consegnare la Sardegna alla proposta vetero-comunista di Elly Schlein e M5s, oppure costruire un'alternativa che abbia la capacità di rappresentare un'isola che possa uscire dalla crisi».

«Segnale di sofferenza»

All’agenzia Dire il vicecapogruppo di Forza Italia Emanuele Cera ha dichiarato che le dimissioni di Mula rappresentano senz’altro «un segnale che non aiuta, di sofferenza, ma non ci saranno ripercussioni sulla coalizione». Quanto a Mula, «è stato la guida del centrodestra in Consiglio, nei dibattuti in Aula era sempre pronto a parare i colpi, difendendo posizioni a volte anche molto scomode. Chiaramente dispiace che abbia preso questa decisione, però se non aveva più interlocuzioni con il presidente Solinas, lo capisco. Io avrei fatto lo stesso». È «basito» Dario Giagoni, deputato della Lega e coordinatore del Carroccio nell'Isola: «Rispetto ai cambi di casacca a cui abbiamo assistito in Consiglio regionale, queste dimissioni fanno rumore». Cosa succede ora? «Spero che il clima all'interno del Psd'Az si rassereni al più presto, sono certo che Mula porterà avanti il suo impegno nel centrodestra fino alla fine della legislatura».