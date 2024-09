Dal Psd’Az a FI: «È la casa dei moderati» 

Ieri è stato il giorno dell’ingresso ufficiale a Roma, con tanto di presentazione da parte del segretario nazionale di Forza Italia (e ministro degli Esteri) Antonio Tajani. Adesso Gianni Chessa, Piero Maieli e Alfonso Marras sono consiglieri regionali azzurri a tutti gli effetti. La notizia del passaggio era trapelata alcuni giorni fa, mentre le indiscrezioni sull’avvicinamento al partito di Berlusconi risalgono all’inizio dell’estate. I tre provengono dal Psd’Az: Chessa e Maieli l’avevano lasciato dopo l’ultimo congresso, Marras solo adesso. Ad ogni modo, il partito dei Quattro Mori è rimasto senza rappresentanti in Consiglio regionale.

Il progetto

L’approdo in FI rientra nel progetto ampio messo in campo da Tajani e, a cascata, da tutti i segretari azzurri nelle Regioni. «Io sto costruendo, con la classe dirigente di Forza Italia, un progetto politico per rafforzare il centrodestra e allargarne i confini», ha spiegato ieri a Roma il ministro. Ora, «la scelta di Chessa, Maieli e Marras non è casuale ma frutto di ragionamento politico: hanno deciso di aderire alla grande dimora, rassicurante per i cittadini, dei moderati che come dico sempre occuperà lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein». Con l’adesione dei tre consiglieri, ha dichiarato il segretario regionale e deputato Pietro Pittalis, «si conferma l’appeal del nostro partito e soprattutto la bontà della linea di Forza Italia indicata da Tajani. Il nostro partito ha rilanciato con successo la sua vocazione di casa dei moderati e ha molto chiara la sua visione di sviluppo». Ovviamente, ha aggiunto, «il contributo dei nuovi entrati è importantissimo anche per la costruzione della proposta politica di FI, del progetto alternativo al Campo largo, perché alle prossime regionali vogliamo essere protagonisti».

I tre sono entrati «convintamente» in FI. «Orfani di un partito, abbiamo trovato accoglienza in una forza che ci dà la possibilità di portare avanti l'idea di sardismo che dovrebbe essere propria di tutti i partiti sardi», ha detto Maieli. Per Chessa, «l’adesione è soprattutto per portare battaglie storiche che sono care ai sardi e cioè l'autonomia e l'indipendenza dei trasporti. Un partito nazionale europeo ci può dare questa possibilità». Per Marras, che è anche sindaco di Bosa, «è un momento molto emozionante che conferma l'adesione a un progetto moderato di centro».

«Solo utilitarismo»

Il segretario nazionale sardista Christian Solinas parla intanto di un «Psd'Az più vivo e vivace che mai, che in oltre un secolo di storia ha conosciuto scissioni e abbandoni ben più significativi». Per l’ex governatore, quello dei tre è «un tradimento del voto popolare: oggi si consuma il rito antico del trasformismo più becero: tre eletti nelle liste di un partito cambiano casacca». Quanto all'abbraccio con gli azzurri di Tajani, «non possono esserci toni trionfalistici da parte di nessuno: la questione non riguarda ideali, cultura politica né senso di riconoscimento in una storia e in una ideologia: è solo utilitarismo, ambizione personale talmente ipertrofica da non vedere più l'orizzonte. Il sardismo è un'altra cosa e oggi, liberandosi di alcuni ospiti occasionali, fa un ulteriore passo verso la propria rigenerazione».

