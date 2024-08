Dal Pru nuove case per duemila abitanti 

Si accelera per rendere effettivo il Piano di risanamento urbanistico: i proprietari delle aree e degli immobili ad “Arbuzzeri” e a “Su Gregori” hanno tempo fino al 30 settembre per stipulare la convenzione urbanistica con il Comune. A comunicarlo è l’assessore Cristian Mereu, ricordando che nelle casse del Comune ci sono già circa 3 milioni di euro per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

L’assessore

«L’impegno da parte dei cittadini sia a cedere a titolo gratuito le aree destinate alla viabilità, ai parcheggi, al verde pubblico e ai servizi funzionali all’edificazione del Pru, ciascuno per la quota parte di proprietà, sia a farsi carico degli oneri di urbanizzazione primaria da versare in favore del nostro Comune, è fondamentale», dice Mereu il quale sottolinea che il Comune ha predisposto tutti gli atti necessari previsti dalla procedura e che quindi ora spetta ai proprietari fare l'ultimo passo «manifestando la propria volontà per realizzare finalmente la propria casa».

Si ipotizza che nel perimetro del Pru si insedieranno circa 2 mila nuovi abitanti e sono per questo previsti oltre 41mila metri quadrati per la realizzazione di parchi e verde attrezzato per il gioco e per lo sport, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse comune. «Anche la viabilità e le direttrici all’interno dei comparti si svilupperanno secondo moderni parametri con strade di ampia sezione per consentire il transito dei mezzi di trasporto pubblico locale, con ulteriore previsione di piste ciclabili».

Opposizione critica

Se per Mereu si tratta di una opportunità di riqualificazione, rilancio e sviluppo per Quartucciu, per l’opposizione è l’ennesimo appello di propaganda ai cittadini dell’assessore.«Evidentemente qualcosa nei suoi programmi è andato storto, se ci siamo cristallizzati alla manifestazione di volontà. I cittadini pretendono riposte chiare: costi e tempi. È giunto il tempo della concretezza e della programmazione, doti che non appartengono all’assessore», attaccano i consiglieri Michela Vacca e Giovanni Meloni.«Il suo invito ad aderire, pena la notifica di un atto che stabilirà un termine perentorio per procedere alla stipula della convenzione, suona come una minaccia. Eppure non si è obbligati ad aderire. Sa benissimo che l’eventuale esproprio delle aree dei proprietari che non hanno accettato la lottizzazione assoggetterebbe i tempi amministrativi a una situazione di incertezza protratta all’infinito».

Il nodo dei costi

La minoranza si dice dunque «molto preoccupata» sia per i tempi incerti di attuazione sia per l’assenza di informazione sui costi aggiornati di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione che sull’attuazione per stralci.

«La sua previsione bucolica di un quartiere dotato di servizi e infrastrutture si scontra con le scarse risorse economiche. Senza lungimiranza, il risultato potrebbe essere devastante in termini di qualificazione e decoro urbano», concludono i due esponenti del gruppo “Quartucciu nel cuore”.

