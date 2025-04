Dal primo giornale web al calcolo quantistico: la ricerca ha fatto storia 

Trentacinque anni di storia, cinque presidenti, 129 dipendenti (ma nel tempo sono arrivati ad essere anche oltre 200), diverse centinaia di articoli scientifici pubblicati e una decina di brevetti, di cui cinque solo nell’ultimo anno. Il Crs4 continua a essere un punto di riferimento per la comunità scientifica e il mondo dell’innovazione. In 35 anni di storia, molte scoperte fatte nei laboratori di Pula e Cagliari sono state poi alla base di svolte importanti sia sul fronte della tecnologia che della ricerca pura, con pubblicazioni arrivate proprio in seguito alle attività portate avanti dal centro sardo.

I risultati

Nato nel 1990 con fondi regionali ma anche capitali privati (nella prima compagine societaria erano presenti la Ibm e Techso, mentre poi entrarono anche società come St Microelettronics) per poi tornare alla piena proprietà della Regione, il Crs4 ha fatto la storia della ricerca scientifica nell’Isola e nel resto del Paese. Nei giorni scorsi, l’ufficio comunicazione ha ricostruito passo per passo l’attività svolta in 35 anni. I cinque presidenti che si sono alternati alla guida del centro di sviluppo, da Carlo Rubbia (alla guida per più mandati) a Nicola Cabibbo, Paolo Zanella, Luigi Filippini, Annalisa Bonfiglio fino a Giacomo Cao, amministratore unico in carica dal 2020, hanno promosso la pubblicazione di centinaia di articoli scientifici. L’anno record è stato il 2012 con 139 pubblicazioni ma anche nell’ultimo quadriennio sono stati poco meno di duecento.

Con la guida del docente cagliaritano Giacomo Cao, la vera crescita esponenziale è stata quella del software, con 42 depositi in Siae. In realtà, è la prima volta che il Crs4 promuove appunto un’azione di tutela dei software prodotti al suo interno, mentre negli anni passati sono stati registrati numerosi brevetti da parte del Crs4, cinque dei quali solo dall’inizio dell’anno a oggi, anche questo un primato. Negli ultimi cinque anni, inoltre, sono stati portati a termine i procedimenti per la proprietà di quattro marchi, mentre il volume d’affari previsto per il 2025 ammonta a quasi 16 milioni di euro, con risorse provenienti dalla Regione per oltre il 50%, da altri bandi e progetti nazionali per la quota rimanente e, infine, circa 600 mila euro arrivati da servizi e commesse pagati al Crs4.

I progetti

Numerose le attività nate dalla ricerca del centro oggi guidato da Cao. Nel 1994, ad esempio, il Crs4 contribuì alla nascita del primo quotidiano online in Italia (L’Unione Sarda) e negli anni successivi del primo motore di ricerca. Nel 1999, esattamente 25 anni fa, il Crs4 ricevette una commessa dalla Fiat per la realizzazione di celle a combustibile per alimentare l’auto elettrica. Nel 2003, in contemporanea con l’inaugurazione del Parco di ricerca di Pula, vennero avviate nuove attività dedicate al territorio, con importanti premi, fino ad arrivare nel 2009 all’acquisizione del sequenziatore genomico più importante del nostro Paese (operazione replicata nel 2023 con un nuovo sequenziatore genomico unico in Italia). Il 2012 vide la realizzazione del più importante studio al mondo sulle popolazioni isolate, e l’anno successivo la rivista internazionale Science pubblicò un’analisi dettagliata del Dna del cromosoma Y di 1.200 sardi, mentre negli anni successivi la frontiera della ricerca si è spostata sulla telemedicina.

Dal 2020 a oggi, infine, con Giacomo Cao l’obiettivo è stato puntato sui sistemi di calcolo quantistico, sugli studi dedicati all’intelligenza artificiale fino al recente accordo con il Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche per sviluppare nuove collaborazioni. Ricerche che continuano a rendere la nostra Isola un’eccellenza e un centro di attrazione importante.

RIPRODUZIONE RISERVATA